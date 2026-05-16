El libro recomendado: la conmovedora despedida de Siri Hustvedt a Paul Auster

Historias de fantasmas

Siri Hustvedt

Seix Barral

Tras una dura lucha contra el cáncer de pulmón que no se pudo extirpar, el 30 de abril de 2024 falleció el escritor Paul Auster. Su esposa, la autora Siri Hustvedt, decidió hacer lo que mejor sabe: contar cómo fueron los últimos meses de su marido. El resultado es Historias de fantasmas, un libro escrito con la habitual elegancia de Hustvedt y que toca la fibra más íntima del lector, pues esta vez deja de lado su pulcritud académica para entrar en una zona más emotiva. Es un texto profundamente conmovedor que oscila entre la memoria, el ensayo, el diario y la carta de amor. Relata cómo fue el tratamiento de Auster, cómo era el día a día bajo los efectos de la quimioterapia a través de un collage de correos electrónicos desde “Cancerlandia” enviados a amigos, además de recuerdos táctiles y sensoriales (el calor de las piernas de Auster, el olor de sus cigarros, su letra en postales). Pero Auster también habla en este libro, pues Hustvedt rescata las 35 páginas de cartas que el hombre de la Trilogía de Nueva York -consciente de que le quedaba poco tiempo- escribió a su nieto Miles, nacido meses antes de morir, lo cual le da una presencia fantasmal en esta obra. De alguna manera cumpliendo el sueño del mismo Auster, quien le comentó a su esposa que quería ser un fantasma después de muerto. También reconstruye el pasado de la relación, el día que se conocieron, su boda, la vida en Brooklyn, las noches de charla interminable y la simbiosis literaria: leían y se editaban mutuamente. Historias de fantasmas es un homenaje luminoso y honesto al amor que trasciende la muerte, a la literatura como diálogo eterno y a la escritura como terapia.