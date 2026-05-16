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    Trump asegura haber “eliminado” al número dos de Estado Islámico a nivel mundial

    El mandatario de EE.UU. afirmó que, en una operación conjunta con las fuerzas de Nigeria, se logró abatir a Abu Bilal al Minuki, quien, de acuerdo al republicano, se escondía en ese país africano.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Chris Jackson/PA Wire/dpa.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que las fuerzas estadounidenses y nigerianas, en una operación conjunta, eliminaron al segundo al mando del Estado Islámico a nivel mundial, que se escondía en Nigeria.

    “Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo. Abu Bilal al Minuki, segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial”, sostuvo el mandatario en sus redes sociales.

    “Creía que podía esconderse en África, pero no sabía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus movimientos”, agregó el republicano.

    El inquilino de la Casa Blanca agradeció al gobierno de Nigeria por su colaboración en la operación y aseguró que, desde hoy, las capacidades de la organización terrorista se ven “muy mermadas”.

    “Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses. Con su eliminación, la capacidad operativa global del Estado Islámico se ve muy mermada”, afirmó.

    Más sobre:EE.UU.TrumpEstado IslámicoNigeriaAbu Bilal al Minuki

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