Reportan que Luis Miguel habría sido internado de urgencia en hospital de Nueva York

Este viernes se reportó que el cantante mexicano Luis Miguel fue internado de urgencia en un hospital de Nueva York, en Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena Univisión, el hospital donde llegó el intérprete -que no ha sido dado a conocer- es especialista en afecciones cardíacas, lo que entregó una pista respecto a qué tipo de complicaciones de salud podría tener el “Sol de México”.

En primera instancia, la información fue difundida por una influencer mexicana, Jacqueline Martínez y luego replicada por el programa de televisión y farándula, El Gordo y La Flaca.

Martínez, incluso señaló que el cantante de 56 años permanece internado desde el pasado lunes, cuando en actividades propias de la grabación de un aparente videoclip, sintió malestares que derivaron en su internación para realizar estudios más acabados.

De momento no hay una confirmación de parte del intérprete de Ahora te puedes marchar y La Incondicional, quien se encontraría en compañía de su novia, Paloma Cuevas.