Heridos de gravedad padre e hijo que fueron atacados a tiros en la entrada de su casa en La Florida

Un hombre de 52 años y su hijo de 28, resultaron este viernes con lesiones de gravedad luego de que, por razones que se investigan, fueran atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en una moto.

Según la información preliminar, ambos compartían en el antejardín de su casa, en la intersección de calles Michimavida con Aconcagua, cuando se produjo el hecho. Uno de ellos resultó herido en uno de sus brazos y el otro en una pierna, aunque ambos se encontrarían fuera de riesgo vital.

Hasta el lugar se trasladó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, mientras se dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI.

Sobre el hecho, la fiscal ECOH Claudia Barraza indicó que el procedimiento comenzó cerca de las 14 horas, cuando llegan al Hospital de La Florida dos personas que presentaban impactos balísticos.

En este marco, explicó que “mientras ellos compartían afuera del domicilio, pasó una motocicleta con dos sujetos y la persona de atrás dispara en, a lo menos, 10 oportunidades , provocándole las lesiones, una en el brazo y otra en el muslo izquierdo”. Tras esto, los agresores se dieron a la fuga.

En tanto, desde la PDI, el jefe (s) de la BH Metropolitana, subprefecto Walt Dapremont, sostuvo que las víctimas fueron trasladadas por vecinos del sector al Hospital de La Florida.

Agregó que el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil se encuentra analizando la evidencia balística del sitio del suceso, que corresponde a munición calibre .40.

Asimismo, la autoridad policial señaló que, de acuerdo con testigos, “ambos sujetos que venían a bordo de la motocicleta, lo hacían con cascos, por ende no se pudo ver sus rostros”.

El subprefecto Dapremont añadió que ambas víctimas poseen antecedentes policiales.