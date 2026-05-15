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    Tercer ataque en cinco días marca violenta semana en la Macrozona Sur

    Este viernes, desconocidos quemaron una cabaña de veraneo en Contulmo y dejaron un lienzo alusivo al atentado en el Molino Grollmus. Otros dos hechos ocurrieron en la Región de La Araucanía entre miércoles y jueves.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Imagen referencial.

    Tres ataques se han producido en la Macrozona Sur durante esta semana. El último de ellos fue de carácter incendiario y ocurrió durante la madrugada del viernes, a eso de las 4.00, en el kilómetro 42 de la Ruta P-60-R, en la comuna de Contulmo.

    Hasta ese punto, donde está la exestación Lanalhue, en la Región del Biobío, llegó un grupo de desconocidos para quemar una cabaña de veraneo y luego darse a la fuga. El inmueble se encontraba sin ocupantes.

    En el lugar se encontró un panfleto relativo a la violencia rural: “Libertad PPM (presos políticos mapuche), caso Grollmus. Fuera condominios de Lanalwe (sic)”.

    El atentado al cual se refiere el lienzo ocurrió el 29 de agosto de 2022. Además de quemar el molino, los atacantes dispararon contra los propietarios. Uno de ellos, Carlos Grollmus, perdió una pierna producto de los disparos. Por ese hecho, en febrero el Ministerio Público presentó acusación contra 17 miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), pidiendo cadena perpetua.

    El general de Carabineros Renzo Miccono, jefe de zona del Biobío, señaló que el inmueble quemado en Contulmo es “una cabaña de uso de veraneo y se están haciendo las diligencias para ubicar al propietario. Hay un lienzo que reivindica algunas situaciones de índole indígena y algún tipo de amenaza, pero no hay ninguna orgánica que se lo atribuya”.

    Este ataque es el primero que se produce este año en esa región. La Fiscalía de esa región dio orden de investigar a la Policía de Investigaciones. “En la madrugada de hoy (viernes) sujetos desconocidos ingresaron a una propiedad particular para siniestrar la vivienda que se encontraba deshabitada en el momento de la acción delictual”, dijo el jefe de la Bipe, subprefecto Carlos Henríquez. Los detectives recogieron evidencias en el sitio del suceso.

    Gobierno condena el hecho

    El delegado provincial de Arauco, Pedro Marileo, quien llegó al lugar, fue el primero en condenar el hecho: “Como gobierno nosotros condenamos categóricamente cualquier acto de violencia que se registre para alterar el orden y seguridad en nuestra Provincia de Arauco”.

    En Santiago, al ser consultado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), destacó que el gobierno durante esta semana ha realizado dos operativos en en el sur. “En la Macrozona Sur, se ha ingresado ya en la última semana dos veces a Temucuicui, donde se da cuenta de que hay una planificación estratégica, donde hay un desarrollo de actividades operativas y donde hay una buena coordinación con las policías para ir combatiendo la delincuencia y el narcotráfico”, dijo Alvarado.

    El operativo al que hace alusión Alvarado son trabajos policiales realizados hace pocos días, los cuales fueron destacados por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y donde se detuvieron a cinco sujetos y se incautaron armas, como una subametralladora Uzi y una pistola 9 milímetros.

    El ataque en Contulmo se suma otros dos ocurridos esta semana en La Araucanía, uno de ellos ocurrido durante la mañana del jueves en Victoria, donde desconocidos quemaron dos camiones. El otro, se produjo durante la madrugada del miércoles y consistió en ataques a balazos en cuarteles policiales de Ercilla.

    “El terrorismo está presente”

    Por su lado, el presidente de la Multigremial La Araucanía, Patricio Santibáñez, pidió al gobierno “declarar explícitamente el objetivo de desarticular los grupos terroristas”.

    En ese sentido, Santibáñez, en diálogo con este diario, señaló que el Ejecutivo debe “innovar” en su forma de atacar los grupos armados del sur.

    “Creemos que las principales medidas son perfeccionar el Estado de Excepción hacia una posición menos pasiva y que contribuya más a la desarticulación de los grupos terroristas, para ello las Fuerzas Armadas deben tener la posibilidad de hacer controles en rutas , principalmente secundarias y rurales. Además, implementar o mejorar dispositivos post atentados que mejoren la posibilidad de capturar a los responsables”, propuso.

    “Está claro que a pesar de una disminución en meses anteriores el terrorismo está aún muy presente, tal como lo demuestra esta reactivación en el mes de mayo”, agregó.

    Por último, Santibáñez pidió que se implemente “una unidad investigativa cuyo único propósito sea la desarticulación de los grupos”.

    Más sobre:ContulmoMacrozona surAtaques incendiarios

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