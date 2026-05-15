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    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    Ignacio Malcorra, volante de Independiente, se presentó de manera poco amistosa en una emisora, en busca de un comentarista.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Ignacio Malcorra, en un duelo de Independiente.

    Ignacio Malcorra es un jugador experimentado. Ya tiene 38 años. A esa edad, la críticas deberían, virtualmente, resbalarle. Pero no. El volante de Independiente no soportó el análisis que se realizó después de que Rosario Central dejara a los Diablos Rojos en el camino en el torneo Apertura y no encontró nada mejor que ir a buscar a la radio al periodista que lo cuestionaba.

    Malcorra se presentó de forma poco amistosa en los estudios de la radio La Red. Ahí, el periodista Gustavo López había criticado particularmente su actuación. El mediocampista no compartió el enfoque del profesional.

    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    López sugirió displicencia en la definición de Malcorra para una clara opción de gol. ¿El problema? El mediocampista está claramente identificado con Rosario Central, al que había defendido en las últimas cuatro temporadas. Precisamente, las que antecedieron a su paso a la escuadra de Avellaneda.

    Según reporta la prensa argentina, Malcorra esperó y encaró a López, a quien le reprochó el efecto que sus palabras podrían generar en sus familiares, que, a su juicio, podían quedar expuestos a represalias de parte de algún fanático. “No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa”, le recriminó, según consigna Doble Amarilla.

    Días antes del episodio, el futbolista había recurrido a las redes sociales para figurar su postura, ante cuestionamientos que comenzaron a surgir, justamente, con motivo del entrenamiento. “Ir para atrás, nunca”, había escrito.

    Más sobre:Ignacio MalcorraIndependienteRosario CentralFútbolFútbol Internacional

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