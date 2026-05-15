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    La Bolsa de Santiago se despide de la semana con números rojos, en zona de corrección y vuelve a negativo en 2026  

    En Wall Street, las acciones tecnológicas arrastraron a casi todo el mercado y el promedio Dow Jones perdió la barrera de los 50.000 puntos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El IPSA bajó 0,55% en una jornada negra para Wall Street. Brendan McDermid

    La Bolsa de Santiago no pudo sostener la recuperación del jueves y cerró este viernes con pérdidas generalizadas, en sintonía con la tendencia roja que predominó en los principales mercados internacionales.

    La visita de Donald Trump a China no trajo anuncios que permitieran despejar la incertidumbre sobre la crisis del golfo Pérsico, y con ello las preocupaciones inflacionarias volvieron a dominar el ánimo de los inversionistas.

    El IPSA, principal indicador de la plaza local, cedió 0,55% para ubicarse en torno a los 10.424 puntos, después de que en la víspera lograra quebrar una racha de sesiones en rojo.

    Con este resultado, el selectivo acumula cinco de las últimas seis jornadas en terreno negativo y se mantiene apenas por encima de los 10.400 puntos, nivel que no ha podido consolidar desde el desplome del miércoles.

    El selectivo no solo renta negativo en lo que va del año (-0,54%) sino que además se encuentra en terreno de corrección, con una caída de 12,4% respecto al último máximo reciente de fines de enero, cuando llegó a los 11.721 puntos.

    “Con ello, el índice supera el umbral técnico de baja de 10% que normalmente se usa para hablar de una corrección de mercado”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    El impacto del cobre

    La sesión de hoy fue especialmente negativa con el precio del cobre, que ajusta su tendencia luego que esta semana alcanzara máximos históricos a nivel nominal. Esto afectó el rendimiento del mercado bursátil local.

    “La caída del cobre de hoy es el factor más directo, porque golpea simultáneamente las expectativas de ingresos fiscales, el tipo de cambio y los papeles mineros de alta ponderación”, agregó Santos.

    El segundo factor es el contexto geopolítico. La cumbre Trump-Xi en Beijing concluyó sin resultados concretos sobre el Estrecho de Ormuz, que sigue prácticamente cerrado. Trump advirtió ayer a Irán con la “aniquilación” si no llegan a un acuerdo, y el WTI subió hoy más de 2%, acumulando una ganancia semanal cercana al 10%.

    “Entre los papeles más golpeados del IPSA destacan Cencosud con -3%, SQM-B con -2,4% y LATAM Airlines con -1,7%. Son acciones con alta exposición a commodities, costo energético y ciclo global, exactamente los sectores más sensibles al escenario actual”, afirmó Felipe Cáceres, analista de Mercados de Capitaria.

    Wall Street, bonos y las acciones tecnológicas

    En Wall Street los principales índices cerraron con pérdidas superiores al 1%, presionadas por una oleada de ventas en el sector tecnológico y el alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en una jornada marcada por la decepción ante el cierre de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, que no produjo avances concretos en materia de política comercial ni en la crisis del golfo Pérsico.

    El S&P 500 cedió 1,24% para terminar en 7.408,50 puntos. El Nasdaq retrocedió 1,54%, hasta 26.225,14 unidades, mientrras que el Dow Jones cayó 537,29 puntos, equivalentes a 1,07%, y cerró en 49.526,17 unidades, un día después de haber recuperado la barrera de los 50.000.

    Tecnología, el epicentro de las ventas

    El sector tecnológico, que acumula ganancias récord en las últimas semanas impulsado por el fervor en torno a la inteligencia artificial, fue el más golpeado de la jornada.

    Intel se desplomó más de 6%, mientras que Micron Technology perdió 6,6% y Advanced Micro Devices (AMD) cedió 5,7%. Nvidia, la empresa que más ha capitalizado el auge de la IA, cayó 4,4%.

    Cerebras Systems, que el jueves se había disparado 68% en su debut en el Nasdaq, borró buena parte de esas ganancias con una baja de 10% en su segunda sesión.

    Más sobre:MercadosIPSABolsa de SantiagoWall Street

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