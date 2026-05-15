Gira internacional de Bachelet: México confirma respaldo a la candidatura de expresidenta a la secretaría general de ONU
La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller Roberto Velasco. La cancillería mexicana destacó "la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional".
En el marco de una gira internacional que la ha llevado a países como Brasil y Uruguay, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien confirmó que ese país respalda la candidatura de la exmandataria chilena a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En el encuentro entre Bachelet y Velasco se intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el contexto internacional actual.
Según informó la Cancillería del país norteamericano, “el encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada junto con Brasil”
Añadiendo: “Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”.
La exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está desde el lunes en una gira por América Latina, visitó Brasil y se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También se juntó el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi. Y se esperaba para hoy una cita con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En esta gira también visitará Colombia y Panamá.
Cabe recordar además que a dos veces mandataria también proyectó una nueva gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde pretende concretar su visita a Rusia e, idealmente para ellos, una reunión con el presidente de dicho país, Vladimir Putin.
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