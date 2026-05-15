Gira internacional de Bachelet: México confirma respaldo a la candidatura de expresidenta a la secretaría general de ONU

En el marco de una gira internacional que la ha llevado a países como Brasil y Uruguay, la expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller mexicano, Roberto Velasco, quien confirmó que ese país respalda la candidatura de la exmandataria chilena a la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En el encuentro entre Bachelet y Velasco se intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos de la agenda multilateral y el papel de la ONU en el contexto internacional actual.

Según informó la Cancillería del país norteamericano, “el encuentro se realizó en el marco del respaldo de México a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, impulsada junto con Brasil ”

Añadiendo: “Como parte de la convicción de nuestro país de fortalecer un multilateralismo con liderazgo, experiencia y apego al derecho internacional, orientado siempre a la paz y al bienestar de los pueblos”.

La exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está desde el lunes en una gira por América Latina, visitó Brasil y se reunió con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También se juntó el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi. Y se esperaba para hoy una cita con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En esta gira también visitará Colombia y Panamá.

Cabe recordar además que a dos veces mandataria también proyectó una nueva gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde pretende concretar su visita a Rusia e, idealmente para ellos, una reunión con el presidente de dicho país, Vladimir Putin.