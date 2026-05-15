Oposición insiste en hostilidad sobre ministra Steinert por supuesta falta de formalidad en plan de Seguridad

La arremetida de parlamentarios de la oposición contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no se detiene. A pesar de que la autoridad ha insistido en que hay una hoja de ruta y que este se presentará formalmente en las próximas semanas.

Así la ministra expuso la noche de este jueves en el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”, organizado por La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), parte del plan en seguridad.

En el encuentro explicó que: “Este plan lleva tiempo, estrategia, como ustedes han visto, pero no nos hemos quedado en eso y eso lo quiero hacer presente.Nosotros en 60 días, solo 60, hemos realizado acciones concretas para que nuestro país sea más seguro".

Además, la mañana de este viernes en Radio Agricultura recalcó le llamaba la atención: “Esta demanda, que yo no me esperaba, de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y en definitiva cuando se nos solicitó en un principio por la Comisión del Senado lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, vieron que no tenía una reunión los requisitos que ellos esperaban, entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados hace pocos días ayer los puse en un seminario en La Tercera y cada vez que me preguntan trato de poder explicarlo con mayor detención. Y en definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal a través de una resolución exenta a través de en los próximos días por escrito“.

Tal como lo dijo en el seminario de La Tercera, la autoridad aseguró transparencia en la ejecución del plan, que se formalizará mediante resolución.

Además en la radio agregó que: “Hay una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo. Me llama la atención que otros gobiernos se demoraron mucho más , nosotros no olvidemos que llevamos 60 días. Entonces también hay que hacer algo serio y dentro de eso serio, y con los requisitos formales, bueno nos vamos a demorar un par de semanas, pero no va a ser mucho más, independiente de eso sí tenemos un plan que ha sido puesto en varias oportunidades”.

La arremetida opositora

Pese a los dichos de Steinert, en la oposición sigue la arremetida en su contra. Así por ejemplo, la diputada del Frente Amplio y exintegrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Fries, sostuvo que: “A mi también me sorprende que le sorprenda a la ministra Steinert que se le pida un plan, y que ella entienda que un plan es algo por escrito y formal. Evidentemente, el último paso es que sea formal y por escrito, pero me parece de toda lógica que un ministro o una ministra tenga una hoja de ruta, y que esa hoja de ruta se explicite y que permita la rendición de cuentas respecto de lo que se hace en un ministerio”.

Añadió que: “Yo creo que el verdadero salto que no se ha dado es dejar de ser fiscal y pasar a ser ministra de Seguridad , porque en tanto ministra de Seguridad está en deuda, y está en deuda respecto de una estrategia, de un plan de seguridad para el país con las distintas aristas y vertientes que esto tiene”.

A su vez, el diputado Jaime Araya (PPD) señaló que: “Lo que señala la ministra Steinert solo confirma que este gobierno es una metáfora completa. Y, sin embargo, tenemos que aprovechar la oportunidad de construir entre todos un plan de seguridad que permita enfrentar realmente el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que verlo con sentido de oportunidad, de trabajar unidos por la seguridad de nuestro país”.