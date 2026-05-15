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    El técnico de Sevilla enaltece a Alexis Sánchez: “Es más decisivo que muchos titulares”

    Luis García Plaza destacó al delantero nacional después de que su presencia fuera clave en los tres últimos partidos tras ingresar desde el banco.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @alexis_officia1

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo han podido respirar con un poco más de calma en los últimos días. Una seguidilla de tres triunfos consecutivos los sacó de la zona de descenso y, a falta de dos fechas, la permanencia parece estar más cerca.

    Una de las tendencias de estos últimos encuentros fue el aporte que el delantero le dio al equipo, con goles, asistencias y recuperaciones de balones. Por lo mismo, el técnico de los rojiblancos, Luis García Plaza, resaltó al atacante nacional.

    Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota. Estoy súper contento con su implicación”, comenzó señalando el DT en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Real Madrid de este domingo (13.00 horas de Chile).

    “Nos está dando todo lo que necesitamos. Valoro que pueda entrar desde el principio, pero está siendo más decisivo que muchos titulares”, añadió.

    En cuanto a calidad de minutos es espectacular. Él sabe que primero está el entrenador y después el grupo”, concluyó sobre Alexis Sánchez.

    Próximos objetivos

    En cuánto al enfrentamiento con el Real Madrid, indicó que “la temporada no les ha salido como esperaban, pero el Madrid te enchufa dos goles y adiós al partido. Yo me espero al mejor Madrid y, como no hagamos un gran partido, perderemos, es lógico. Si ya nos cuesta un mundo ganar un partido… enlazar una cuarta victoria nos llevaría a lograr un objetivo. Tiene que haber ese ambiente de que nos jugamos la vida”.

    También acusó que “los futbolistas no se van a relajar. No siempre es cuestión de intensidad, también hay veces que son cuestiones futbolísticas. Vamos a intentar ganar, hay que salir a ganar y a morir otra vez. Cuando lo das todo estás más cerca del resultado”.

    “El principio fue muy raro. Hemos ido creciendo, pero todavía no está hecho. No estamos salvados y hay que focalizar el asunto en el Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto. Nosotros tenemos que ir a full porque no está conseguido el objetivo. Tenemos que ir el domingo a por todas para lograr la permanencia”, resaltó.

    Otro jugador que sumó elogios fue Akor Adams. “En los últimos partidos llevamos seis goles. Ojalá Akor siga así y vuelva a marcar. Es un trabajo de conjunto, el equipo estuvo muy bien. Lo importante es generar y todo el mundo está aportando”.

    “Hay que seguir apretando los dientes. El domingo tenemos que conseguirlo por nosotros y por esa afición que el otro día llevó a 600 personas a Villarreal. Tenemos que sacarlo adelante y eso pasa por ganar. Hay que sacar el partido adelante”, concluyó.

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