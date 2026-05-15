El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

Estados Unidos planea acusar formalmente a Raúl Castro, expresidente de Cuba, según informó un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense el jueves por la noche a la cadena estadounidense CBS.

No se especificó de inmediato el momento de la posible acusación, que requeriría la aprobación de un gran jurado, pero el funcionario indicó que parece inminente.

Se espera que la posible acusación contra el expresidente cubano de 94 años y hermano de Fidel Castro se centre en el derribo de aeronaves, según declaró el funcionario bajo condición de anonimato.

CBS informó previamente que el caso se relaciona con el derribo de aviones operados por la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, que tuvo consecuencias fatales.

El incidente que podría conducir finalmente a la acusación contra Castro se remonta a febrero de 1996, cuando dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate -un grupo de exiliados que buscaba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas- fueron derribadas por un avión de combate cubano MiG-29, causando la muerte de cuatro personas.

Fidel Castro declaró al presentador de “CBS Evening News”, Dan Rather, que el Ejército cubano actuaba bajo sus “órdenes generales” para impedir que los aviones invadieran el territorio nacional. En el momento del derribo del avión Hermanos al Rescate, Fidel -fallecido en 2016- era el líder del país, y Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas.

En una publicación en redes sociales el jueves por la noche en respuesta al reportaje de CBS News, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, escribió: “¡Que se desate, ya era hora!”.

Raúl Castro renunció formalmente al liderazgo del Partido Comunista de Cuba en 2021, pero aún se le considera una de las figuras más poderosas del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, es considerado como representante del líder nonagenario y un punto de contacto clave entre Estados Unidos y Cuba.

CBS News Exclusive: The U.S. is taking steps to indict Raúl Castro, the 94-year-old former president of Cuba and brother of Fidel, in connection with the downing of planes 30 years ago, according to U.S. officials familiar with the matter. https://t.co/LWewJPd7XE — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con “Raulito” Castro el jueves, siguiendo a una visita de una delegación de altos representantes del Departamento de Estado el mes pasado. Ratcliffe transmitió personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está “dispuesto a abordar seriamente los asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”, según un funcionario de la CIA.

Reemplazar el régimen cubano

El funcionario -apuntó CBS- añadió que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios del hemisferio occidental”.

La administración Trump ha calificado al actual gobierno comunista de Cuba de corrupto e incompetente y busca reemplazarlo. Esta última medida se produce en un momento en que Trump ha intensificado la presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel, imponiendo de facto un bloqueo a la isla mediante la amenaza de sanciones a los países que le suministran combustible, lo que ha provocado apagones y un duro golpe a la economía de la isla.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reúne con autoridades cubanas en La Habana. Foto: CIA en X

Además, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, ha estado supervisando la investigación de posibles cargos penales contra altos funcionarios del gobierno cubano.

Funcionarios de ambos países reconocieron a principios de este año que estaban en conversaciones, pero las negociaciones parecieron estancarse en medio del bloqueo estadounidense al suministro de combustible.