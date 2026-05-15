Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán. Foto: FBI.

Las autoridades de Estados Unidos informaron que siguen buscando a Mónica Elfriede Witt, exmiembro de su Fuerza Aérea y especialista en inteligencia que desde 2019 ha sido acusada de espiar para Irán.

A través de un comunicado emitido este jueves 14 de mayo, el FBI anunció una recompensa de 200.000 dólares por información que lleve a su detención y enjuiciamiento .

La agencia presume que “probablemente continúa apoyando las actividades nefastas” del régimen , en medio de un escenario en el que Estados Unidos y el país de Medio Oriente han desarrollado una guerra desde finales de febrero de este año.

Si bien, Witt ha sido acusada formalmente por Washington por sus presuntos delitos, todavía permanece prófuga.

Desde el FBI aseguran que están trabajando activamente para encontrarla y llevarla ante la justicia.

Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán. Foto: FBI.

Quién es Monica Witt, la exagente de EEUU acusada de espiar para Irán

Witt se desempeñó como agente especial de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y sirvió en las Fuerzas Armadas entre 1997 y 2008, antes de trabajar como contratista del gobierno estadounidense hasta 2010.

“Su servicio militar y su empleo como contratista le proporcionaron acceso a información SECRETA y ULTRA SECRETA relacionada con inteligencia y contrainteligencia extranjeras, incluyendo los nombres reales de agentes encubiertos de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos” , afirma el FBI.

De acuerdo a la agencia estadounidense, en 2013 desertó a Irán y posteriormente proporcionó información al gobierno iraní , poniendo en riesgo información y programas sensibles y clasificados de defensa nacional de Estados Unidos.

Se alega que Witt proporcionó intencionalmente información que ponía en peligro al personal estadounidense y a sus familias destinados en el extranjero.

Junto con ello, se le acusa de haber realizado investigaciones en nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas del gobierno estadounidense.

“La deserción de Witt a Irán ha beneficiado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que cuenta con elementos responsables de la recopilación de inteligencia, la guerra no convencional y el apoyo directo a múltiples organizaciones terroristas que atacan a ciudadanos e intereses estadounidenses” .

El agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la Oficina del FBI en Washington, Daniel Wierzbicki, declaró: “Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”.

“El FBI no lo ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero. El FBI quiere que se comunique con nosotros para ayudarnos a capturar a Witt y llevarla ante la justicia”.