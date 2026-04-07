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    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones

    Durante casi dos días, el oficial de sistema de armas del F-15E Strike Eagle permaneció herido en una montaña, mientras se escondía de las tropas y milicias iraníes que lo buscaban y acorralaban con helicópteros y drones. Finalmente, pudo ser rescatado, al igual que el aviador que manejaba el caza.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones. Foto: archivo / US Air Force.

    Luego de que las tropas de Irán consiguieran derribar un caza F-15E Strike Eagle de Estados Unidos el viernes, en medio de la guerra en el país de Medio Oriente, las fuerzas estadounidenses se apresuraron en rescatar a los tripulantes del avión.

    Poco después de la caída en territorio iraní, consiguieron rescatar al piloto de la aeronave.

    Sin embargo, pasaron casi dos días hasta que pudieron rescatar al segundo tripulante, quien volaba en el asiento trasero como oficial de sistemas de armas.

    Durante ese tiempo, el aviador, quien tiene cargo de coronel y sobre quien no se ha revelado su identidad, permaneció herido y solo, escondido en la grieta de una montaña mientras las tropas y milicias iraníes lo acorralaban con helicópteros y drones.

    La operación de rescate en el suroeste de Irán contó con la participación de un centenar de efectivos de operaciones especiales. Junto con ello, se requirió de aviones y helicópteros de guerra, así como de drones y una campaña de engaño de última hora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el objetivo de ganar tiempo, según confirmaron funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito la misión para rescatar al aviador como un “milagro de Pascua” y ha asegurado que, aunque sufrió heridas, “se recuperará sin problemas”.

    Entre las dificultades que planteó la operación no solo estuvo el hecho de encontrar a un efectivo herido y escondido en una montaña, ubicada en territorio enemigo, sino que también hacerlo mientras fuerzas hostiles acechaban para dar con su paradero.

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán tras el derribo de uno de sus aviones. Foto: archivo / US Air Force.

    Cómo la CIA ayudó a encontrar al piloto de EEUU perdido en Irán

    Un alto funcionario del gobierno estadounidense comentó al New York Times que la CIA usualmente colabora en las operaciones para rescatar a los pilotos estadounidenses atrapados en líneas enemigas.

    Afirmó que, tras el derribo del F-15E Strike Eagle el viernes, la agencia desarrolló un plan de engaño para ganar tiempo y encontrar al aviador, mientras a su vez mantenía a las tropas iraníes alejadas del lugar donde se presumía que podía estar.

    El alto funcionario, quien habló bajo condición de anonimato por tratarse de información delicada, relató que inicialmente los funcionarios estadounidenses no sabían dónde estaba el aviador, pero sí tenían conocimiento de que se había movido del lugar donde había caído.

    Cabe recordar que, luego de que el caza fuese golpeado, los dos tripulantes salieron eyectados en paracaídas.

    Los funcionarios estadounidenses también sabían que estaba herido, lo que aumentaba la urgencia de la búsqueda, dijo la fuente.

    Hasta el momento, no se tiene claridad en detalle sobre en qué consistió el plan de engaño de la CIA.

    Sin embargo, de acuerdo al alto funcionario, la campaña de la agencia buscó hacer correr la voz en Irán de que se había encontrado al aviador y de que estaba saliendo del país en un convoy terrestre.

    El objetivo era que las tropas iraníes se movieran del lugar en el que se creía que estaba, para así disminuir las posibilidades de que lo capturaran o abatieran.

    Según la fuente, tales esfuerzos parecieron generar confusión e incertidumbre entre las tropas iraníes que buscaban al efectivo.

    Pese a que los pilotos de caza y oficiales de armas de la Fuerza Aérea estadounidense están equipados con una baliza y un dispositivo de comunicación diseñado para coordinarse con equipos de rescate, están entrenados para no compartir su ubicación constantemente.

    Esto último, para evitar que fuerzas enemigas potencialmente puedan rastrearlos.

    Después de que las fuerzas estadounidenses pudieron concretar el rescate, el tripulante fue llevado a Kuwait para recibir asistencia médica.

    Cuando el citado periódico le consultó al alto funcionario estadounidense qué tecnología usó la CIA para localizar al aviador, este rechazó entregar detalles. No obstante, dijo que el equipo utilizado era exclusivo de la agencia.

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    Más sobre:Estados UnidosIránMedio OrienteCIAAgencia Central de InteligenciaGuerra en IránGuerra Medio OrienteF-15EF-15E Strike EagleAviónAvionesGuerraMundoInternacionalLa Tercera

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