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    Por qué EEUU evalúa el uso de láseres antidrones en el espacio aéreo de Washington, según reportes

    Fuentes familiarizadas con la situación declararon que las conversaciones en desarrollo consideran Fort Lesley J. McNair, la base militar en la que residen los secretarios Pete Hegseth y Marco Rubio en el suroeste de Washington.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué EEUU evalúa el uso de láseres antidrones en el espacio aéreo de Washington, según reportes. Foto: referencial / AeroVironment Inc.

    La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de posicionar un sistema láser antidrones en la base militar en la que residen los respectivos secretarios de Defensa y Estado, Pete Hegseth y Marco Rubio.

    Así lo aseguraron al New York Times cuatro personas familiarizadas con la situación, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas sobre los que no están autorizadas a hablar públicamente.

    De acuerdo a las informaciones reunidas por el citado periódico, los planes todavía están en desarrollo.

    Sin embargo, el Pentágono evalúa el uso de este sistema en las cercanías de las residencias de los respectivos secretarios en Fort Lesley J. McNair, en el suroeste de Washington.

    Por qué EEUU evalúa el uso de láseres antidrones en el espacio aéreo de Washington, según reportes. Foto: referencial / archivo. la-tercera

    Por qué EEUU evalúa el uso de láseres antidrones en el espacio aéreo de Washington

    Según las fuentes, las conversaciones sobre el potencial despliegue se han desarrollado tras el recibimiento de informes sobre actividad inusual de drones en el espacio aéreo alrededor de la zona.

    Aquello ha despertado preocupación sobre la posible vigilancia a altos funcionarios, aseguraron, en medio de un contexto en el que Estados Unidos se encuentra en guerra con Irán.

    La portavoz de un grupo de trabajo conjunto liderado por el Ejército estadounidense en la región de la capital nacional, Heather Chairez, declaró estar al tanto de los avistamientos de vehículos aéreos no tripulados en las cercanías de Fort McNair y sus alrededores.

    Comentó al Times que si bien consideran que hasta el momento no hay una amenaza inminente, el grupo ha intensificado sus actividades antidrones para resguardar la seguridad de los militares y civiles que trabajan y viven en la zona.

    La vocera no se refirió específicamente al uso de láseres.

    La portavoz de la Administración Federal de Aviación (FAA), Hannah Walden, dijo que los funcionarios de su institución esperan colaborar con el Pentágono y otras agencias para proteger el territorio estadounidense y la seguridad del espacio aéreo del país.

    No obstante, no respondió a las preguntas del citado periódico sobre las potenciales implicaciones de instalar un sistema láser antidrones en Fort McNair.

    Actualmente, el Departamento de Defensa y la FAA se encuentran en deliberaciones sobre el potencial uso de este mecanismo en la frontera con México, para así combatir la vigilancia con drones por parte de los cárteles del narcotráfico, según afirmaron funcionarios con conocimiento de las conversaciones.

    Por qué EEUU evalúa el uso de láseres antidrones en el espacio aéreo de Washington, según reportes. Foto: referencial / AeroVironment Inc.

    Pese a lo anterior, algunas de las fuentes dijeron que representantes de la FAA siguen teniendo dudas sobre los potenciales riesgos de seguridad de los láseres.

    Frente a esta situación, la agencia está considerando emitir un aviso a los pilotos, el cual les advertiría que tengan precauciones al momento de sobrevolar la zona de El Paso (Texas) si no tienen activada la tecnología de localización en sus cabinas.

    Esta última puede ayudar a que los operadores del láser tengan información adicional sobre la ubicación de las aeronaves cercanas.

    En marzo, las discusiones sobre la potencial utilización de láseres antidrones en Texas tuvieron un punto álgido durante una reunión en la Casa Blanca, la cual fue presidida por Rubio.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por el Times, funcionarios del Departamento de Defensa presionaron al secretario de Transporte, Sean Duffy, y al administrador de la FAA, Bryan Bedford, para que autorizaran el uso del sistema, conocido como LOCUST y desarrollado por la firma AeroVironment Inc.

    Argumentaron que el mecanismo promete ser esencial para la lucha contra los cárteles de la droga en la frontera con México.

    Al ser consultado por el citado periódico sobre esta situación, un funcionario de la Casa Blanca declaró que el gobierno está trabajando en soluciones y que los desacuerdos se abordarán mediante el proceso interinstitucional.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosDronesLáser antidronesDronVehículos aéreos no tripuladosWashingtonFort Lesley J. McNairArmasDonald TrumpTrumpMarco RubioPete HegsethMundoInternacionalLa Tercera

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