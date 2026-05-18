El calendario pendiente de los SLEP: pausa que evalúa el Mineduc dejaría 34 servicios con 175 comunas en suspenso

El 1 de enero de este 2026 el Ministerio de Educación de la administración del Presidente Gabriel Boric celebraba que más del 50% del nuevo sistema de Educación Pública ya estaba instalada.

"A partir de este 1 de enero de 2026, 10 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) concretan el traspaso educativo de más de 160 mil estudiantes y párvulos, 30 mil docentes, asistentes y educadoras, junto a 827 establecimientos educacionales; hito que marca un paso decisivo en la consolidación de un sistema que busca entregar calidad, confianza y estabilidad a escuelas, liceos y jardines infantiles", destacaban desde el gobierno anterior.

Gracias a este traspaso, explicaban, el Sistema de Educación Pública cifraba en 36 los Servicios Locales funcionando con sus establecimientos, sumando así más de 640 mil estudiantes y párvulos, y casi 119 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos.

“Por tanto, más del 50% del nuevo sistema se encuentra instalado, el que debiera concluir en 2029 con las 346 comunas traspasadas a los 70 Servicios Locales creados por la Ley 21.040″, afirmaban en enero.

Este plan al 2029 sin embargo, podría no alcanzar su objetivo, ya que tal como lo anunció la ministra de Educación, María Paz Arzola, hace unas semanas, actualmente desde la cartera se encuentran estudiando la posibilidad de hacer una pausa al traspaso de los SLEP,

En sus declaraciones, dadas en conversación con el programa Estado Nacional de TVN, la secretaria de Estado manifestó que a su parecer existen muchas variables que influyen en la decisión de avanzar con la transición a los SLEP o de mantener la educación por más tiempo a cargo del municipio. Es por esto, indicó, que trabajan en una propuesta desde la cartera.

“Lo que queremos hacer es evaluar la posibilidad de hacer una pausa para poder hacer una evaluación de medidas que nos permitan mejorar lo que venga, y dentro de esa evaluación y de ese plan de acción puede ser que se decida que se postergue o que se aplace el que haya ciertos municipios que puedan quedarse más tiempo con sus escuelas”, planteó en aquella instancia, volviendo así a instalar la idea de un sistema mixto para la educación pública, combinando como sostenedores a los Servicios Locales con municipios.

Para poder modificar este traspaso -que se encuentra establecido en la ley- la propuesta debe primero pasar por el Parlamento. Según explicó la ministra, el objetivo que buscan es que aquellos municipios que quieran seguir siendo sostenedores puedan hacerlo, y al mismo tiempo, establecer vías para que los que ya traspasaron se involucren de alguna manera.

La compleja situación, que pondría finalmente a 175 comunas que tenían programado su traspaso en pausa, fue abordada por el exministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien en conversación con T13c Radio, manifestó que una de sus principales preocupaciones en esta materia es que transcurrieran otros cuatro años discutiendo temas institucionales, y no se avanzaran en calidad.

“Llevamos 20 años de reformas institucionales, de ir y venir en discusiones de este tipo. Yo no digo que no sean relevantes,pero no llegamos nunca al momento de comenzar a discutir sobre la mejora de la calidad, sobre cómo mejoramos los aprendizajes, cómo realmente le metemos cabeza con profundidad a los temas de convivencia y violencia, que es un factor para el aprendizaje”, señaló.

Asimismo, planteó que si la inquietud de Arzola era que los municipios que tienen buen desempeño siendo sostenedores continúen en esta labor, la ley ya establece los mecanismos para postergar el traspaso.

Según establece la ley vigente, al momento de iniciar sus procesos los municipios pueden mantener la administración si es que cumplen cuatro requisitos establecidos, los que apuntan a nivel, evolución de matrícula, obligaciones previsionales y deudas en umbrales bajos por concepto de aportes estatales. Algunos, como Zapallar, ya han conseguido esa postergación.

De acuerdo al calendario, los establecimientos de 55 comunas deberían ser traspasados a los SLEP el 2027; 53 el 2028; y 67 el 2029.

Actualmente, existen 34 Servicios Locales de un total de 70 que todavía no reciben los colegios municipales

Calendario de traspaso de los SLEP

Creados, traspaso programado para 2027: 55

Antofagasta: Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal

⁠Del Reloncaví: Puerto Montt, Calbuco, Cochamó, Maullín, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué y Palena

La Quebrada: La Florida, Ñuñoa y Peñalolén

Los Cerezos: Curepto, Río Claro, Curicó, Hualañé, Licantén, Molina, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Teno y Vichuquén

⁠Los Copihues: Los Ángeles, Cabrero y Yumbel

⁠Talagante: Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor

Valle Cachapoal: Coinco, Coltauco, Doñihue, Malloa, Quinta de Tilcoco, Rengo y Requínoa

⁠Hanga Roa: Isla de Pascua

Chacabuco: Colina, Lampa y Tiltil

Los Viñedos: Puente Alto, Pirque y San José de Maipo

Del Litoral: San Antonio, Algarrobo, Cartagena, El Quisco, El Tabo, Casablanca y Santo Domingo

Creados en 2026, traspaso programado para 2028: 53

⁠Arauco Norte: Lebu, Arauco y Curanilahue

Cachapoal Costa: Las Cabras, Peumo, Pichidegua y San Vicente

Cachapoal Norte: Rancagua, Codegua, Graneros, Machalí, Mostazal y Olivar

Costa Itata: Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Nicolás y Trehuaco

⁠Choapa: Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca

Costa Colchagua: Chépica, Lolol, Palmilla, Peralillo, Pumanque y Santa Cruz

⁠Las Caletas: Penco, Talcahuano, Tomé y Hualpén

Limarí: Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado

Maipo Sur: Buin y Paine

Mapocho: Huechuraba, Independencia y Recoleta

Maule Valle: Talca, Maule, Pelarco, Pencahue, San Clemente, San Rafael y San Javier

Se crean en 2027, traspaso programado para 2029: 67