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    En la antesala de su primera cuenta pública: presidentes del Senado y la Cámara entregan propuestas de seguridad a Kast

    En el encuentro entre el Mandatario y los líderes del Poder Legislativo también se abordó el proyecto de Reconstrucción Nacional, que se encuentra en una semana clave para su avance.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En medio del intenso debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional, la reforma estrella del gobierno, el Presidente José Antonio Kast recibió esta mañana en La Moneda a los líderes de la Cámara y el Senado, Jorge Alessandri y Paulina Núñez, respectivamente.

    En esa instancia, además de abordar la iniciativa gubernamental, los timoneles de ambas ramas del Poder Legislativo presentaron una propuesta al Presidente en materia de seguridad, con el fin de que sea considerada para la primera cuenta pública de Kast el próximo 1 de junio.

    Así lo transmitieron ambos parlamentarios al finalizar el encuentro. “Tenemos una tarea titánica en estos días en el Congreso, tanto en la Cámara a propósito del proyecto de Reconstrucción, como también en el Senado a propósito de Escuelas Protegidas”, sostuvo Núñez.

    “Y con miras a la cuenta pública le hemos entregado al Presidente una propuesta elaborada en materia de seguridad, no solo priorizando los proyectos de ley que se están tramitando, sino que también con aquello que esperamos pueda el Presidente considerar para anunciarlo”, continuó.

    “Nos parece vital que podamos tener una estrategia clara. Obviamente que la tarea legislativa tiene que estar considerada (...) siento que eso se tiene que conocer aún más, y qué mejor, que en la próxima cuenta pública del Presidente”, instó la líder del Senado.

    Por su parte, el diputado Alessandri reforzó: “Le hicimos llegar al Presidente lo que nosotros sentimos como Cámara de Diputados y Senado que debe estar en la cuenta pública. Faltan 13 días. Le dimos un detalle de proyectos con su boletín, con su estado de tramitación, cosas que serían importantes en materia de permisología, cosas que serían importantes en apoyo a las policías”.

    En esa línea, detalló: “Además, sumamos una serie de proyectos para volver a incentivar que entre gente a nuestras policías, cambios también en la persecución a las drogas, en la coordinación entre las distintas agencias del Estado para una mejor persecución penal”.

    “Estamos seguros que no solo estas medidas van a estar en el discurso de ese día, sino que van a ayudar también al mejor gobernar y a siempre tener un plan”, subrayó el diputado UDI.

    Entre las principales medidas propuestas está la implementación de un Plan Nacional de Intervención de Barrios Críticos, mediante operativos periódicos coordinados entre el gobierno, municipios, Carabineros, Policía de Investigaciones y distintos organismos fiscalizadores del Estado, con foco en combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

    La propuesta también plantea un Plan Nacional de recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente. Asimismo, en materia fronteriza y de combate al terrorismo, el documento propone fortalecer el Plan “Escudo Fronterizo”, endureciendo el control de la inmigración ilegal y ampliando facultades operativas de las Fuerzas Armadas en el marco del estado de excepción en la Macrozona Sur.

    Más sobre:MegarreformaSenadoCámara de DiputadosJosé Antonio KastCuenta pública

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