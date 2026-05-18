Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín. Foto: Xinhua

Cuando el viernes el Air Force One despegó de Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerraba una visita de tres días marcada por la incertidumbre.

Poco se sabía entonces sobre los compromisos concretos alcanzados con su par chino, Xi Jinping.

Sin embargo, durante el fin de semana ambos países comenzaron a delinear los resultados de una cumbre que buscaba, ante todo, recomponer el tono entre las dos mayores economías del mundo tras un año de tensiones entre estos mercados.

Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín. Foto: Xinhua Li Xiang

Qué acordaron China y Estados Unidos

Según informó CNN, citando comunicados oficiales de la Casa Blanca y del Ministerio de Comercio chino, Washington y Pekín acordaron crear dos nuevas instancias de diálogo: una “junta de comercio” y una “junta de inversiones” .

Estas instituciones tendrán como objetivo gestionar las relaciones económicas bilaterales, canalizar disputas y reducir el riesgo de nuevas escaladas arancelarias.

El anuncio más llamativo provino de la Casa Blanca: China se comprometería a comprar al menos US$ 17.000 millones anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028 .

A ello se suma una compra inicial de 200 aviones Boeing de fabricación estadounidense, un punto que la empresa aeroespacial aún no ha confirmado públicamente.

Desde Pekín, en tanto, el comunicado fue más matizado.

Las autoridades chinas señalaron que ambas partes “promoverían un comercio bilateral ampliado” de productos agrícolas y confirmaron acuerdos para adquirir aeronaves y motores estadounidenses, tecnología en la que China todavía mantiene rezagos. No obstante, evitaron precisar cifras.

De concretarse, el compromiso agrícola implicaría un salto considerable respecto de 2025, cuando las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China totalizaron US$ 8.400 millones.

Sin embargo, la cifra no se aleja demasiado de los niveles de 2024, antes de la guerra arancelaria impulsada por Trump .

CNN estima que, sumando este nuevo acuerdo y el compromiso previo de compra de soja –25 millones de toneladas métricas–, el valor total podría rondar los US$ 27.000 millones anuales, levemente por encima de los US$ 24.400 millones registrados en 2024.

Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

El trasfondo político

Más allá de los números, el trasfondo es político.

Tras una guerra comercial de represalias cruzadas que alteró cadenas de suministro estratégicas, ambos líderes parecen apostar por una “relación constructiva de estabilidad estratégica” , concepto que surgió tras su tregua de un año acordada en octubre pasado.

Sin embargo, persisten interrogantes clave. La Casa Blanca evitó mencionar reducciones arancelarias, y Trump aseguró que el tema no fue abordado directamente en la reunión.

Pekín, por su parte, indicó que ambas partes “acordaron en principio” rebajar ciertos aranceles, aunque sin detallar cuáles.

También queda pendiente la cuestión tecnológica. China ha presionado para que Estados Unidos levante restricciones a la exportación de equipos avanzados , especialmente aquellos vinculados a la fabricación de chips.

Washington, en cambio, puso el foco en la seguridad de la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras.

Por ahora, los resultados son calificados por China como “preliminares”. Más que un giro decisivo, la cumbre parece haber sentado las bases de un marco institucional para administrar la rivalidad.