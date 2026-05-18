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    Ventas de autos de bajas emisiones siguen disparándose y se acercan a representar el 20% del total

    La comercialización de vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones creció en abril, en todas sus categorías, con 6.892 unidades comercializadas y una expansión de 143,4% frente a igual mes de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ventas de autos de bajas emisiones siguen disparándose. FRIMU EUGEN

    En medio de aumento en los costos de los combustibles, producto del conflicto Medio Oriente, la preferencia por los autos de bajas emisiones siguió ganando terreno en el país.

    La venta de vehículos nuevos livianos y medianos de cero y bajas emisiones creció en abril, en todas sus categorías, con 6.892 unidades comercializadas y una expansión de 143,4% frente a igual mes de 2025.

    Del total de ventas de autos nuevos, las tecnologías cero y bajas emisiones pasaron de representar un 11,4% del total a fines de 2025, a tener una participación de 18,3% a fines de abril.

    En al acumulado de los cuatro primeros meses del año las ventas de vehículos de cero y baja emisiones totalizaron 18.802 unidades, superiores en 109,6% a las registradas en igual periodo de 2025.

    De acuerdo al informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac) dicho incremento “refleja un cambio de comportamiento relevante por parte de los consumidores frente al mayor costo de uso de los automóviles a gasolina y diésel tras las recientes alzas en los precios de combustibles”.

    Electrificados enchufables

    Añadió que dentro de este avance sobresale el desempeño de los vehículos electrificados enchufables, que incluyen eléctricos e híbridos enchufables, los cuales totalizaron 6.223 unidades en los primeros cuatro meses del año, esto es, con un aumento acumulado de 174,3%.

    En el detalle, los eléctricos alcanzaron 3.298 unidades en el año, con un alza de 96,7%, y en abril registraron 1.496 unidades inscritas, que es el mayor registro hasta este momento para un mes específico.

    Por su lado, los híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido enchufables sumaron 2.925 unidades en el año con un crecimiento de 394,1%, de las cuales 1.315 unidades correspondiente a abril, mostrando un interés creciente de los conductores por este tipo de vehículos electrificados de larga autonomía, en algunos casos superior a los 1.200 kilómetros con una carga de electricidad y un estanque de bencina completos.

    A su vez, los vehículos electrificados no enchufables (híbridos autorrecargables y mild hybrid) llegaron a 12.579 unidades, con un crecimiento acumulado de 87,7% y en abril específicamente un crecimiento de 97,6% y 4.081 unidades vendidas.

    Estos vehículos híbridos autorrecargables y los mild hybrid que cuentan con conducción en modo eléctrico, permiten conducir en ciudad hasta un 50% del tiempo en modo eléctrico, y en un mes permiten ahorrar hasta un 40% de combustible al compararse con un modelo a combustión interna tradicional de similares características.

    “El desempeño del mes de abril, en que un 10% de las ventas de vehículos correspondieron a modelos con tecnología enchufable (BEV o PHEV), nos indica que Chile todavía está en una etapa de adopción temprana de tecnologías eléctricas, y lejos de la masificación -etapa que se alcanzará cuando Chile termine al menos un año con sobre el 15% de ventas enchufables”, dijo la Anac.

    Por ello, añadió, el apoyo con incentivos enfocados en los usuarios y conductores seguirá siendo necesario, además de programas de fomento a la instalación de cargadores eléctricos que permitan contar con un ecosistema robusto de cara a la electrificación.

    Buses y camiones

    En el mercado de buses electrificados, se han comercializado 268 unidades en lo que va del año, registrando un incremento acumulado de 211,6%. De ellas, 170 corresponden a servicios de transporte urbano RED y regional, 59 a buses interurbanos, 32 a taxibuses y 7 a servicios de media distancia.

    Esto implica que casi dos tercios de las ventas se concentran en el transporte público urbano —RED y sistemas regionales—, con un 63,4% de participación, seguido por los servicios interurbanos con un 22%, los taxibuses con un 12% y la media distancia con un 2,6%, confirmando que la principal fuerza impulsora de la electromovilidad en transporte de pasajeros continúa siendo la renovación de flotas de transporte público.

    En el caso de los camiones electrificados, a abril de 2026 se han comercializado 24 unidades en el año. Este es un mercado que todavía se encuentra en una fase temprana de adopción, con un 33,3% de decrecimiento, dijo la Anac en su informe.

    Más sobre:AutosVentas de autosAutos nuevosAnacAutos de baja emisiónAutos eléctricos

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