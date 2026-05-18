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    Turquía tacha de “piratería” el abordaje de la nueva flotilla a Gaza por parte de Israel

    Desde el Gobierno de Turquía, realizaron un llamado a “cesar inmediatamente su intervención” y “liberar sin condiciones” a los activistas detenidos.

    Por 
    Europa Press
    Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Foto: Prensa GSF.

    El Gobierno de Turquía ha condenado este lunes la interceptación, por parte de la Marina israelí, de una nueva flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y en la que viajan a bordo al menos 46 españoles, lo que ha considerado como un acto de “piratería”.

    “Condenamos la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Global Sumud Flotilla, organizada para llevar ayuda humanitaria a Gaza, lo que constituye un nuevo acto de piratería”, ha señalado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado difundido en sus redes sociales.

    La cartera diplomática, que ha recordado que en esta misión hay ciudadanos de alrededor de 40 países, ha reclamado a Israel “cesar inmediatamente su intervención” y “liberar sin condiciones” a los activistas detenidos, si bien hasta el momento se desconoce cuántos de ellos han sido apresados y cuántas embarcaciones han sido abordadas.

    Cabe recordar que entre las embarcaciones interceptadas se encontraría aquella en la que viajaba la chilena Carolina Eltit.

    Las autoridades turcas han indicado que están trabajando “para garantizar el regreso seguro (...) de los ciudadanos turcos a bordo” mientras “se está siguiendo de cerca la situación en cooperación con otros países”.

    Asimismo, han hecho un llamado a la comunidad internacional para que “adopte sin demora una postura unida y firme contra las acciones ilegales de Israel”, tras asegurar que sus “ataques y políticas de intimidación (...) no disuadirán en modo alguno a la comunidad internacional de su búsqueda de justicia y de su solidaridad con Gaza”.

    La Global Sumud Flotilla, una de las organizaciones que promueven esta iniciativa, ha informado poco después de las 10.00 horas de este lunes de que lanchas rápidas de la Marina israelí habían comenzado el abordaje de algunas de las embarcaciones de la flotilla, en la que también participan Coalición de la Flotilla de la Libertad y Asociación para la Libertad y la Solidaridad Mavi Marmara.

    Según han denunciado estas organizaciones, que han difundido en directo en YouTube el abordaje y compartido en redes sociales imágenes de los hechos, la intercepción de la flotilla, que partió el jueves pasado desde el puerto turco de Marmaris, se ha producido frente a las costas de Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

    Más sobre:TurquíaGazaFlotilla

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