Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

En una actividad desde la comuna de Peñaflor, el Ejecutivo realizó el lanzamiento oficial de la entrega de un cupón de gas licuado de 27 mil pesos, en el marco de la serie de iniciativas que se anunciaron para enfrentar el alza del precio a los combustibles.

En particular, la iniciativa está dirigida hasta el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026. Los beneficiarios tienen que ser el jefe de hogar para poder acceder al beneficio.

“Si bien es cierto que como gobierno no tenemos control de los precios internacionales de los combustibles, si tenemos la mejor disposición y la mejor voluntad para mitigar los efectos de las alzas de combustibles”, destacó durante la instancia el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Ministerio del Interior

Por su parte, la vocera de gobierno, Mara Sedini, enfatizó la problemática que conlleva el escenario de estrechez fiscal y la necesidad de responder con medidas como la antes detallada. “Nosotros lo primero que hicimos fue pensar en los más vulnerables, pensar en aquellos que más les afecta el alza del precio del combustible, el alza del costo de la vida, y tomamos una serie de medidas en el marco del plan Chile Sale Adelante”, señaló.

La iniciativa surge luego que desde diversos municipios del país surgieran dudas respecto a la implementación del anuncio.

Precisamente la implementación fue valorada por Rodrigo Cornejo, jefe comunal de Peñaflor, que también enfatizó que sería una medida complementaria a la que sostienen los municipios.

“No es excluyente ninguna política pública de otra. Eso por supuesto que nos alegra a los municipios, destinamos recursos importantes en nuestras direcciones sociales a la adquisición de gas y también algunos de los municipios de Chile”, resaltó.

Proceso de activación

Para acceder al beneficio hay que acceder al sitio cupondegas.gob.cl. Desde el mismo sitio el sistema verificará si el usuario cumple con los tres requisitos antes señalados. Tras ingresar los datos solicitados se podrá activar el cupón, cuya disponibilidad será informada a través del correo electrónico asociado.

Al beneficio se podrá acceder de manera digital por medio de las aplicaciones Rutpay o de BancoEstado. También se podrá obtener presencialmente a través de Caja Vecina.

El cupón solo podrá utilizarse de manera presencial en los distribuidores adheridos.

Desde el mismo Ejecutivo informaron también las fechas de activación según el período en que se habría realizado la solicitud del beneficio:

Entre el 18 y 29 de mayo: disponibilidad desde el 17 de junio hasta el 30 de septiembre

Entre el 30 de mayo y el 12 de junio: disponibilidad desde el 2 de julio hasta el 30 de septiembre

Entre el 13 y el 30 de junio: disponibilidad desde el 21 de julio hasta el 30 de septiembre

Respecto a la utilización del beneficio, el subsecretario del Interior Máximo Pavez detalló que es “un cupón equivalente en dinero”.

“Usted puede comprar todo el gas que pueda comprar con los 27.000. Si usted quiere comprar balones más pequeños, balones medianos. Y si usted, por ejemplo, encuentra el balón de gas a 20.000 pesos, a usted le van a quedar 7.000 pesos para una segunda compra. Usted lo puede volver a utilizar”, explicó.