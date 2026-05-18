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    Culto

    Se abre registro nacional para mapear el ecosistema musical chileno

    La Secretaría Ejecutiva del Fondo para el Fomento de la Música Nacional inició un levantamiento de datos que busca identificar a los actores clave de la cadena de valor local, desde sellos y estudios hasta agencias de prensa y salas de conciertos. El plazo de inscripción vence el próximo 11 de junio.

    Por 
    Equipo de Culto
    Se abre registro nacional para mapear el ecosistema musical chileno

    El sector musical en Chile no se agota en quienes suben al escenario. Detrás de cada disco o festival opera un engranaje de gestores, técnicos, comunicadores y espacios que sostienen la industria, pero cuya magnitud exacta sigue siendo un desafío para las políticas públicas. Bajo esa premisa, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lanzó una convocatoria abierta para integrar un registro nacional de iniciativas vinculadas al ecosistema de la música.

    El objetivo central de este levantamiento, coordinado por la Secretaría Ejecutiva del Fondo de la Música, es caracterizar y dimensionar el aporte real de los diversos proyectos que operan en el país. No se trata solo de un censo administrativo, sino de una herramienta para identificar cómo se distribuye el trabajo y la experiencia en las distintas regiones de Chile.

    ¿Quiénes están llamados a participar?

    La convocatoria es amplia y cruza toda la cadena de valor del sector. El registro está diseñado para incluir tanto a personas jurídicas como a proyectos autogestionados en áreas como:

    • Producción y Distribución: Sellos discográficos, estudios de grabación, postproducción y tiendas de instrumentos.
    • En vivo y Difusión: Salas independientes, bares con música en vivo, centros culturales, productoras de festivales, agencias de booking y management.
    • Servicios y Formación: Agencias de prensa especializada, desarrolladores de apps musicales, proyectos de educación (academias, laboratorios) y servicios creativos como styling o diseño visual para espectáculos.
    • Asociatividad: Gremios, colectivos y organizaciones sectoriales.

    Coordenadas de inscripción

    Desde el Ministerio enfatizan que incluso aquellas iniciativas que desarrollen actividades laterales o no listadas explícitamente pueden sumarse, siempre que su foco principal sea el desarrollo de la música nacional.

    El proceso se realiza de forma digital a través de un formulario oficial dispuesto por la institución. Los interesados en formar parte de este mapa de la industria tienen plazo para inscribirse hasta el 11 de junio.

    Más sobre:MúsicaMinisterio de las Culturas, las Artes y el PatrimonioMinistero de las CulturasFondo de la músicaMúsica culto

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