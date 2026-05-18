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    Culto

    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    La canción de la joven cantante Dara le dio el primer triunfo de su historia a la nación de Europa del este ¿pero qué significa su pegajosa palabra principal? la misma artista lo contó.

    Por 
    Equipo de Culto
    (Photo by HELMUT FOHRINGER / APA / AFP) / Austria OUT HELMUT FOHRINGER

    "I’m the bangaran, bangaranga, bangaranga, bangaranga, repite machacante el estribillo de Bangaranga, la canción que en voz de Dara se llevó el primer lugar de Eurovision 2026.

    Oriunda de Varna, la joven cantante (cuyo nombre real es Darina Nikolaeva Yotova) le dio el primer título a Bulgaria, país que se unió a Eurovisión en 2005 y no participó en las últimas tres ediciones.

    Un triunfo sorpresivo que dejó a Israel en segundo lugar y de alguna forma le dio un respiro a la organización, pues este año cinco países (Irlanda, España, los Países Bajos, Eslovenia e Islandia) no se presentaron en protesta por la participación israelí.

    La decisión se explica luego que la organización modificara las normas sobre votaciones múltiples y promoción estatal de canciones, pero no impidió la participación de la emisora ​​israelí Kan. Las críticas apuntaron a la fuerte promoción estatal a su representante, Noam Bettan.

    Este año, los fans pudieron emitir diez votos individuales, en lugar de los veinte de años anteriores. El sistema permitía votar por el mismo artista diez veces, pero no por el artista del país desde donde los fans llamaban.

    Pero aquello no fue impedimento para el triunfo de Dara. Bangaranga no se perfilaba como favorita en un comienzo, pero generó simpatía. Su peculiar letra tiene una historia que mezcla la tradición búlgara con el pop.

    Según detalló la misma intérprete, la canción se inspira en el kukeri, antiguos practicantes de rituales búlgaros que ahuyentaban el mal. “Es algo que despiertas en tu interior -señaló a BBC2-. Es la sensación interna de que todo va a estar bien y de que todo es posible”.

    De alguna forma, se trata de una transformación interna. “He estado luchando contra la ansiedad y algo que me ayudó fue tener esta conversación interna conmigo misma y preguntarme: “¿Cuál es mi valor?“-agregó-. Descubrí que ser quien eres y mantenerte fiel a ti misma es lo más poderoso, y ser valiente al elegir tu propio estilo”.

    Escucha Bangaranga a continuación

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