Carmona rechaza dichos de Alvarado sobre el PC y descarta presiones al Socialismo Democrático por megarreforma

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Claudio Alvarado, que involucran a su colectividad, en medio del periplo legislativo del proyecto de Reconstrucción Nacional que impulsa el Ejecutivo.

Esto, luego que el jefe de gabinete del Presidente José Antonio Kast señaló en entrevista con El Mercurio que el diálogo con el Socialismo Democrático (PS, PPD, PL) se ve entorpecido porque dichas tiendas está supeditadas a los comunistas y al Frente Amplio.

“Ahí no hay ninguna opción ni posibilidad de llegar a acuerdo”, indicó sobre el bloque más “duro” de la izquierda.

Previo a la cita de presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición de este lunes, Carmona descartó que la postura del PC sea subordinar a colectividades aliadas.

“Este es un viejo truco de muchos siglos, y más allá de los temas institucionales y de Estado, yo pensé que regía con rigor y seriedad la forma de expresarse”, dijo.

Y luego agregó: “Pero tratar de, como dicen, meter masa en una situación donde más vale que la enfrenten tal como es, me parece que no es contribuyente al clima que necesita un debate como el que está cursando”.

En ese sentido, el timonel de oposición sostuvo que “en el caso de las alusiones al Partido Comunista, nosotros no tenemos por método ni presionar, ni crear condiciones, ni actuar por nuestros aliados” .

Además, apuntó que la colectividad de la hoz y el martillo siempre actúa “con todo el respeto del mundo a la identidad de cada uno y tratamos de marcar siempre con mucha importancia las coincidencias que, igual que en este caso, serán muy importantes”.