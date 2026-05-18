Megarreforma: La Moneda apuesta por acuerdo con la centroizquierda en el Senado, pero PS y DC endurecen postura

Con el acuerdo con los diputados del Partido de la Gente (PDG) en buen pie, el gobierno del Presidente José Antonio Kast respiró aliviado por un minuto. Es una posición de poder frente a la oposición, y con la megarreforma de La Moneda aún en primer trámite legislativo en la Cámara, el Ejecutivo transparentó la tarea que se viene en el Senado: llegar a entendimientos con los parlamentarios de la centroizquierda.

La Moneda ya inició acercamientos con el Partido Socialista (PS) en la Cámara alta. Y, en entrevista con El Mercurio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó que “viene el momento para que el Socialismo Democrático (coalición que incluye a los partidos Socialista, Por la Democracia y Liberal) pueda tomar sus propias decisiones, al margen de la tutela del Frente Amplio y el Partido Comunista”.

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En un Senado con empate técnico entre izquierda y derecha, el gobierno pretende que el ambicioso plan de reconstrucción de Kast sea visado por un margen lo más amplio posible, para dar una señal de transversalidad a través del respaldo de parte de la oposición. Sumado a eso, algunos en el oficialismo ven la necesidad de que se tiendan puentes con la centroizquierda ante la eventualidad de que alguno de sus senadores sea desaforado en la antesala de la votación.

Aunque no es parte del Socialismo Democrático, en el Ejecutivo consideran relevantes los acercamientos con la Democracia Cristiana (DC). De hecho, algunos de los diputados de esa colectividad han mostrado apertura para sentarse a conversar con el gobierno sobre la megarreforma.

Sin embargo, la resistencia de la centroizquierda en la Cámara Alta ya se ha hecho ver. La bancada de senadores de la DC fijó postura: rechazarán la idea de legislar. Así lo adelantaron Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste. También Iván Flores, quien es visto por algunos en el oficialismo como un parlamentario más cercano al centro que sus dos compañeros de partido.

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“Siempre estoy disponible para sentarme a conversar. Pero este proyecto cruzó líneas rojas. A contrapelo de lo que yo siempre he planteado, que aprobar la idea de legislar permite el debate, este proyecto es demasiado riesgoso. Podremos conversar todo lo que el gobierno estime, con el mejor ánimo. Pero mi voto es en contra mientras siga esta megarreforma sin tener ninguna certeza de su efectividad, excepto el daño que se le hace a la asistencia y el servicio públicos, a aquellos asuntos que son más críticos, como la seguridad y la salud”, dijo el senador Flores a este medio.

Valparaiso, 10 de diciembre 2024 Punto de prensa del senador Ivan Flores Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El legislador es consciente de que entre los diputados de su partido existe cierta apertura frente al proyecto. Por lo mismo, hizo un llamado a que “se alineen” y adelantó que su bancada tendrá una reunión con ellos esta semana. La fecha tentativa de la cita es este martes.

En la bancada de senadores PS la postura no es distinta. “Lo importante es que el gobierno escuche no solo a los partidos. A la oposición se ha sumado el FMI, la Corte Suprema, el CFA, las asociaciones de pymes y la larga lista que ha hecho observaciones. Soy senadora y mi deber es escuchar, pero no estoy disponible para votar a favor el proyecto como está porque va contra los intereses del país“, afirmó Paulina Vodanovic, presidenta del PS.

La senadora Vodanovic encabezará una nueva coordinación de la oposición este lunes a las 9.00 horas, en la sede de su partido. Se espera que en la instancia, a la que llegarán timoneles y secretarios generales de todo el sector, se retome la conversación sobre el megaproyecto de Kast.

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Desde la misma bancada, el senador Juan Luis Castro planteó que la postura del PS frente al proyecto “va a depender de cómo llega al Senado”. En esa línea, sostuvo que el Socialismo Democrático buscará soluciones “ante los grandes temas que nos convocan ahora, como una reforma tributaria que, si bien no nos gusta, va acompañada de muchos otros aspectos en los cuales podría buscarse acercamientos más profundos”.

Dicho eso, Castro reiteró que “la idea de legislar la vamos a votar en contra”. Y agregó: “Toda la discusión y el diálogo lo podemos hacer sobre las materias particulares”.

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“El gobierno tiene que escoger el camino: o dialoga y hace acuerdos, o gobierna por decreto. Los decretos que ha presentado el gobierno para nosotros son inadmisibles, porque perjudican a los chilenos (...) Esa es la primera condición para sostener un diálogo, que el gobierno va a necesitar cuando el proyecto llegue al Senado”, complementó el senador Gastón Saavedra (PS), quien coincide en que, a priori, es necesario rechazar la idea de legislar.

15-04-2026 GASTON SAAVEDRA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

También con una mirada crítica, el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal) sostuvo que “la actitud del gobierno ha sido agresiva y poco dialogante en la Cámara. Espero un cambio de actitud en el Senado, pero importa mucho el marco en que se dé una negociación ya que el gobierno no puede pretender ganar el partido 9-1, concediendo medidas laterales pero sin renunciar a la radicalidad que tiene esta reforma”.

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Desde la bancada PPD, el senador Ricardo Celis (independiente) afirmó que “la política siempre debe estar dispuesta a conversar”. No obstante, advirtió que en el caso de la megarreforma, “en las condiciones actuales, no estoy por aprobar”.

El legislador argumentó que “los nudos críticos, para mí, están en la reintegración tributaria, la invariabilidad tributaria extendida y el pago por el Estado a las RCA recalificadas negativamente. Y las relocalizaciones hechas a la medida de las salmoneras”.

“Mi voto está por no aprobar la idea de legislar. No tenemos los votos, pero el país y el gobierno debiesen entender la dura señal que se da allí”, agregó Celis.

Sin embargo, al interior de la bancada PPD hay aún una luz de esperanza para el gobierno. El senador Pedro Araya, militante de la colectividad, aseguró a este medio que está disponible para conversar con el Ejecutivo y que aún no tiene decidido si aprobará o rechazará la idea de legislar.

Araya, de todas formas, es crítico del proyecto. “Estoy disponible a conversar en torno a reformas que sean responsables y sostenibles para el país. Pero para que exista un diálogo serio el gobierno primero tiene que reconocer que la megarreforma, tal como está presentada hoy, es un proyecto técnicamente deficiente y políticamente mal diseñado“, dijo.

“Termina favoreciendo principalmente a las grandes empresas, sin asegurar un impacto claro en inversión, empleo ni en una mejora efectiva para las familias de clase media y sectores vulnerables. Si el gobierno quiere construir mayorías en el Senado, tiene que estar dispuesto a corregir de fondo el proyecto y no solo buscar apoyos para aprobar una mala reforma”, añadió el senador PPD.

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De cara a la tramitación de la megarreforma en el Congreso, esta mañana Kast recibirá en La Moneda a los presidentes del Senado y la Cámara, Paulina Núñez y Jorge Alessandri, respectivamente.