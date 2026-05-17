SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Tras sobrevivir a un coma con un 5% de probabilidad de vida en 2025, la actriz Tamara Ferreira desafió los pronósticos médicos logrando una rehabilitación récord. Hoy, explora su experiencia cercana a la muerte en una conferencia performática y sigue en el elenco de Las Aristócratas.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    En abril de 2025, la actriz y psicóloga Tamara Ferreira cayó en un coma de 12 días. Una bacteria le provocó una falla multiorgánica a solo un mes del estreno de la obra teatral Las Aristócratas. Fue durante una estancia en el sur que quedó internada en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, región de La Araucanía.

    “Fue un proceso médico muy grave. Las probabilidades de vida eran muy bajas cuando esto comenzó, un 5%. Mi familia fue básicamente a despedirse”, relata en conversación con Culto.

    Por esos días, su hijo Gaspar, de 19 años, tocaba piano para ella. Su hermana viajó desde Australia para acompañarla y la comunidad actoral se unió en campañas de oración y de recaudación de fondos a través de Chileactores.

    “Toda la comunidad del teatro se había movilizado. Juntaron dinero. Soy Fonasa, a mí nadie me da licencia, no tengo contrato. Mis colegas y mi familia juntaron una suma de dinero que me permitió vivir muchos meses, poder tener esa licencia y esa posibilidad de descanso y de recuperación. Gente que yo nunca me imaginé. Una cantidad de mensajes por redes. Fue hermoso. Y mi familia, en la primera línea”, dice la actriz, visibiblemente emocionada.

    “Un amor inmenso. Si alguna vez me sentí sola por estas sensaciones más existenciales, todo eso ha sido totalmente reparado”, agrega.

    Tras recuperar la conciencia, aprendió a caminar, a comer, y a hablar de nuevo. “Cuando desperté, me di cuenta que yo no podía mover un lápiz, no podía escribir, no podía comer, no podía sentarme, no podía caminar. Me di cuenta de que iba a tener que aprender a hacer todo eso de nuevo y entré en una sensación de mucha angustia. Pensaba: no voy a poder volver a actuar. ¿Qué voy a hacer? Además, venía de estar en muchas obras”, recuerda.

    Ese roce con la muerte lo desarma todo, desarticula las creencias, desestabiliza para bien y mal las relaciones humanas. Todo se remueve, lo estructural de uno mismo, que merece tener un proceso de recuperación”, reflexiona.

    Según kinesiólogos del centro de salud, su experiencia como actriz le ayudó a tener una recuperación rápida. El pronóstico vaticinaba un año, pero ya en julio de 2025, en solo cuatro meses, la actriz volvió a las tablas.

    El regreso a los escenarios

    Egresada de la Universidad de Chile en 2006, ha participado en obras como Danza Deli, dirigida por Millaray Lobos, La Negra Ester, y otros personajes en Teatro Sur y Los Barbudos, dirigida por Cristian Flores, donde hace teatro político de forma muy “elegante” a “propósito de conflictos sociales”, define Ferreira.

    La función de Las Aristócratas en el Teatro Biobío, a fines de abril, fue a casa llena y terminó con aplausos de pie. Tamara Ferreira ya había hecho la obra en julio del año pasado, pero con bastón, a solo meses de despertar del coma. Esta vez, en Concepción, fue diferente. “Fue emocionante, pude hacer todo tal cual”, recuerda.

    La obra sigue a una actriz vanguardista que, en pleno 1931, interpreta a un personaje al que está unida por un secreto. Quien interpreta a la protagonista es Claudia Pérez y las actrices Sigrid Alegría, Luz Jiménez, Pascale Zelaya y Daniela Gala completan el elenco junto a Tamara Ferreira, quien interpreta a una mujer aristócrata lesbiana.

    La invitación para el personaje le llegó de uno de los directores, Felipe Zambrano, quien también escribió la obra. “Nos conocíamos hace un tiempo. Él había visto varias obras mías, y a propósito de eso, me llamó para el papel. Me dijo que él sentía que yo podía dar algo ahí”, cuenta Ferreira.

    Ese papel significó retratar “una posición de las mujeres que en esa época era totalmente tabú”, describe la actriz. “Las mujeres no podían habitar esos lugares de su sexualidad, de decir: ‘tengo esta orientación sexual’. Era todo el tiempo estar ocultando una vida, que es la más auténtica que tiene cada persona, que tiene que ver con caminar su sexualidad libremente. Entonces, en ese sentido, a mí como actriz me agrada mucho poder dar lugar o encarnar ese tipo de problemáticas internas que tienen los seres humanos, ya sean mujeres u hombres”, reflexiona.

    Su relación con sus compañeras de elenco en Las Aristócratas ha sido especial. “A mi me encanta estar con la grupalidad de mujeres”, revela. Si bien había actuado con Luz Jiménez y Claudia Pérez, a Sigrid Alegría, a Pascal y a Gala no las conocía. No obstante, hubo afinidad. “Luz me conmueve, su edad y su dulzura. Está el ciclo vital ampliamente representado”, describe.

    Durante la función en Concepción, Las Aristócratas contó con al menos tres alusiones críticas a la política nacional, que desataron los aplausos del público. Por ejemplo, se nombró a unas parientes Sedini y Rincón. “Me parece importante que uno pueda contextualizar en las obras, para que las obras no queden solo como piezas de contemplación de museo, pero también creo que eso tiene que estar afinado a la obra”, evalúa.

    No obstante, se siente más cómoda con el teatro político que hace en Los Barbudos, ligado a la reparación de las violaciones a los derechos humanos. “No es que el teatro repare, pero de algún modo moviliza o pone como ciertos cimientos para que los procesos de reparación puedan comenzar”, explica.

    El presente

    Mientras estuvo en coma, Tamara Ferreira experimentó en sus sueños encuentros con un astrónomo.”Tuve un encuentro en este sueño onírico con un astrónomo. A propósito de ese encuentro, para mí se han despertado muchas preguntas de esa disciplina, pero también el cruce con las formas de relaciones humanas. Las relaciones humanas también pueden ser geometrizables, por decirlo de algún modo”, relata.

    A raíz de esa experiencia, desarrolló una conferencia performática que roza lo testimonial con la ficción y el teatro, llamada Saturno, la desestabilización del corazón. Su hijo Gaspar Filla está en el piano y en la actuación participan Ferreira y Elías Cohen. “Ahora la dirección la va a tomar Paula Aros”, indica la actriz. La obra fue presentada en la X versión del Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte (EIM) y en el Hospital de Villarrica.

    Este trabajo se cruza con una nueva temporada de Las Aristócratas en el Teatro Mori, un monólogo de Omar Morán, sus sesiones como psicóloga y clases de teatro que da en la Academia Teatro Chile.

    Para Ferreira, el teatro ha sido clave en su proceso de recuperación y de volver a vivir. “Es un dispositivo muy liminal, es entrar a un espacio donde la metáfora es el lenguaje de lo onírico. Cuando vuelvo acá y vuelvo a actuar, siento que el teatro también es ese lugar muy lejano que está aquí, pero representa la lejanía profunda. Entonces, para mí, entrar ahora a esta geografía del escenario es conectarme con cosas de un lenguaje mucho más sutil. Es entrar en el misterio. Pienso que la pulsión de la vida y la muerte están tan vivas en el teatro y yo las veo muy visiblemente ahora, como si algo que a veces está más tapado, uno lo destapa, se hace visible. Las experiencias de este tipo, cercanas a la muerte, te quitan el velo y las esencias quedan muy visibles”.

    Y concluye: “Atravesar una experiencia cercana a la muerte reordena profundamente la vida: lo esencial aparece con una claridad radical y uno vuelve a habitar el mundo desde otras sensibilidades o texturas. Para mí, ha sido la confirmación de percepciones muy sutiles, las que guardo como un espacio creativo donde ya voy resignificando esta experiencia–a propósito de la conferencia de Saturno, la desestabilización del corazón–. Por otra parte, estas situaciones umbrales muestran las formas en que las personas responden desde su vida anímica: algunas desde el amor, la presencia y el cuidado, como fue de parte de mi familia, mis amigas y amigos, la comunidad teatral, incluido Chileactores quien se hizo cargo de toda la rehabilitación, pero también se evidencian complejidades humanas respecto a la honestidad y lealtad como práctica, que se vuelven especialmente importantes en un proceso de recuperación de un estado de salud tan delicado, es ahí, simplemente, donde las personas quedan descubiertas y se miden sus humanidades”.

    Más sobre:ArteTamara FerreiraActrizChileactoresClaudia PérezSigrid AlegríaArte CultoLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Gustavo Santaolalla: “Corazones es un discazo y Jorge González es un artista gigante”

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”

    Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

    Lo más leído

    1.
    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    2.
    El ímpetu de Juanes y el sueño de Marc Anthony: cómo se levantó Bamba, el festival latino que debutará en Santiago

    El ímpetu de Juanes y el sueño de Marc Anthony: cómo se levantó Bamba, el festival latino que debutará en Santiago

    3.
    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    Los Jaivas rescatan música inédita en el arranque de la gira nacional Alturas de Macchu Picchu

    4.
    Te pagaré por ser mi esposa: un relato de Jaime Bayly

    Te pagaré por ser mi esposa: un relato de Jaime Bayly

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso
    Chile

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

    Decretan prisión preventiva contra imputado por dos homicidios calificados en Recoleta

    Juzgado de Garantía de Santiago decreta prisión preventiva a hombre acusado de homicidio en Recoleta

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    En vivo: Limache busca ser líder de la Liga de Primera ante una UC que mira de reojo la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: Limache busca ser líder de la Liga de Primera ante una UC que mira de reojo la Copa Libertadores

    Universidad de Concepción sale airoso de Rancagua y llena de dudas a O’Higgins de cara a la Copa Sudamericana

    Preocupación en Calama: hincha cae desde la tribuna en partido de Cobreloa y es retirado en ambulancia

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”
    Mundo

    Gobierno de Bolivia destaca resultados de corredor humanitario en medio de bloqueos: “El objetivo era salvar vidas”

    Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

    Al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano pese al alto el fuego

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada