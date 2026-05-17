A días de la Copa Libertadores y el clásico con Colo Colo: el fuerte golpe que sacó a Fernando Zampedri del duelo ante Limache
El Toro recibió un duro impacto en la nariz y tuvo que salir reemplazado en camilla. En la UC se encienden las alarmas por una posible fractura.
Golpe directo a la nariz, sangre en el rostro y Fernando Zampedri al piso. La imagen automáticamente encendió las alarmas en Universidad Católica, no solo porque se quedaron sin su goleador histórico en el duelo ante Limache, sino que también corre en riesgo su presencia en el vital choque de Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador y en el clásico frente a Colo Colo.
El Toro recibió un rodillazo involuntario en la cara por parte de Misael Llantén y rápidamente se retorció de dolor. El delantero no pudo continuar en la cancha del Lucio Fariña de Quillota y tuvo que ser retirado en camilla. En su lugar entró Juan Francisco Rossel, que de inmediato convirtió el segundo tanto parcial sobre los tomateros.
El ídolo de los cruzados fue llevado rumbo a la ambulancia, ya que se deberá someter a chequeos médicos. Preliminarmente, se teme una fractura nasal.
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