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    Formador de Claudio Bravo se lanza contra Nicolás Córdova por la partida de Carabalí a Ecuador: “No tiene idea de arqueros”

    Julio Rodríguez comentó la posibilidad que tiene el guardameta de O'Higgins de integrar la selección de Ecuador de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Omar Carabalí ha estado cumpliendo notables actuaciones de la mano de O’Higgins. El portero nacional ha sido figura en varios partidos de la liga local y en el plano internacional con los celestes en la Copa Sudamericana.

    Esto ha hecho que la selección de Ecuador, encabezada por Sebastián Beccacece lo tenga como una alternativa de cara al Mundial de 2026, en especial después de que el golero recibiera la autorización de la FIFA para defender al Tri.

    Sobre esta situación habló Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo quien criticó que Nicolás Córdova no hubiera asegurado la presencia del arquero.

    “Conversamos hace un tiempo, cuando Carabalí empezó a jugar la Copa Libertadores. Tuvo un partido muy bueno, atajó un par de penales en una definición. Jugó partidos internacionales de buen rendimiento”, comentó en diálogo con Redgol.

    También en el fútbol local lleva una muy buena campaña. No tan sólo este año. El pasado fue uno de los mejores del torneo. Me alegro por él, fue mi alumno en Colo Colo y me pone contento el progreso que ha tenido”, destacó sobre el futbolista de 28 años.

    Por lo mismo, Rodríguez creyó que podría dar pronto un salto hacia la Roja. “Pensaba que podía tener una opción en Chile. Llamarlo para ver cómo reaccionaba, ya jugó por una selección Sub 23. Con el tiempo, podría haber llegado a ser un arquero de la selección. Está en un buen nivel”, destacó.

    Fue ahí donde apuntó al trabajo de Nicolás Córdova como seleccionador por no haberlo pedido como alternativa para el arco nacional, dándoles prioridad a Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier.

    Un día dije, y seguramente le tiene que doler: la soberbia es terrible en el fútbol. Todo se sabe. Yo digo que el Nico no tiene idea de arqueros y esa es la verdad. No tiene por qué tener idea de arqueros. Para eso tiene gente que trabaja con él. Ellos son los responsables”, acusó.

    “Me alegro por Omar. Habría sido lo ideal tenerlo, pero la selección de Ecuador es mundialista. Estoy feliz por él, es el sueño de cada jugador. Ecuador hizo las cosas mejor. Y se hace de un arquero que les puede rendir bastante bien en cualquier minuto”, cerró Julio Rodríguez.

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