Miran de reojo: el inesperado objetivo del Sevilla en medio de su lucha por la salvación

Alexis Sánchez se ha hecho notar en los tres últimos partidos del Sevilla. En medio de la lucha de los andaluces por abandonar la zona baja de la clasificación, el delantero nacional ha sido clave. Anotó el gol del triunfo contra la Real Sociedad, asistió en el 2-1 sobre Espanyol y recuperó el balón en el 3-2 definitivo contra el Villarreal.

Una constante que se ha dado, es que en todos estos encuentros el técnico de los rojiblancos, Luis García Plaza, ha mandado al chileno a la cancha en el segundo tiempo.

“Es un jugador con una calidad brutal. Cada vez que entra se nota. Estoy súper contento con su implicación”, valoró el DT en la conferencia de prensa previa al duelo contra el Real Madrid de este domingo (13.00 horas de Chile).

“Nos está dando todo lo que necesitamos. Valoro que pueda entrar desde el principio, pero está siendo más decisivo que muchos titulares”, añadió.

Y es gracias al aporte del delantero nacional que en Sevilla comienzan a mirar de reojo un objetivo inesperado hace algunas semanas. El impulso que le han dado las últimas tres victorias consecutivas los pone a tiro de la clasificación a las competencias europeas.

A falta de dos partidos por disputarse, el conjunto rojiblanco está a cinco unidades del séptimo lugar, posición que entrega pasajes a la Conference League, lo que lo hace un objetivo matemáticamente posible si se mantiene la racha ganadora.

Un objetivo claro

A pesar de lo anterior, en técnico García Plaza ha enfatizado que la gran meta de la temporada sigue siendo sostener la categoría. “Todavía nos queda un paso. Hay una tendencia de que estamos salvados y eso es mentira. Es mentira que estemos salvados. Hay que focalizar en Real Madrid, Real Madrid y Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto. Tenemos que ir a full, porque no está conseguido el objetivo y hay que apretar para que vuelva a haber otro manicomio”, lanzó.

Sobre los merengues, profundizó que “el Real Madrid hace poco jugó en el campo del Espanyol que estaba jugándose la vida y ganaron. Estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Yo como entrenador le he ganado al Barcelona de Guardiola o al Madrid de los 100 puntos con Mourinho. Y aunque tú estés bien, tienen jugadores que son capaces de ganar solos un partido. Es verdad que la temporada no ha salido como han querido, pero me espero al mejor Madrid. Como no hagamos un gran partido perderemos, porque es la lógica. Si nos cuesta ganar a cualquiera...”

En cuanto al estado del plantel, compartió que “hay gente cansada. Castrín el día de antes del Villarreal me dijo que no había recuperado bien, hablamos con los doctores y decidimos darle descanso. Va a haber algún cambio, pero de ese bloque de 14 o 15 jugadores que están saliendo de inicio saldrá la alineación. No creo que haya ninguna sorpresa y hay que destacar que no está habiendo lesiones”, destacó.

Por último, y en relación a lo anterior, el adiestrador español dejó claro que no le complica recurrir a los jugadores formados en casa para solventar las bajas. “Hay que tener claro que este no es el Sevilla de los grandes fichajes. Es el Sevilla que tenemos que ver. No tengo miedo en poner a nadie”.