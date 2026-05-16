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    El Deportivo

    Chile e Italia, de la mano: cuáles son las ausencias más prolongadas en Mundiales

    Al igual que la Azzurra, la Roja completa 12 años sin participar de la Copa del Mundo. El elenco con la laguna más extensa es Cuba, cuya única presencia sucedió en 1938.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Por tercera edición consecutiva, Chile no estará en la Copa del Mundo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La selección chilena, que todavía no tiene entrenador titular y está en proceso de reformulación (poniendo foco obligatoriamente en 2030), tiene algo en común con una potencia como Italia: no jugarán el Mundial por tercera edición consecutiva. Bosnia y Herzegovina, en penales, acabó con el deseo de tener a la Azzurra en Norteamérica 2026. Ya son 12 años donde el combinado europeo no participa en la gran cita del planeta, los mismos que la Roja.

    Al igual que Rusia 2018 y Qatar 2022, Chile no estará presente en el mayor evento futbolístico del orbe, tras acabar en la última posición de las pasadas Eliminatorias, repitiendo el tortuoso camino realizado hacia Corea-Japón 2002. Por segunda vez en su historia, el Equipo de Todos faltará a tres Copas del Mundo consecutivas. La diferencia es que en esta ocasión fueron no clasificaciones en la cancha. Antes se cruzó con el castigo de la FIFA por el Maracanazo (México ‘86, Italia ‘90 y Estados Unidos ‘94).

    La ausencia no deja de ser dolorosa, más aún cuando está a la vuelta de la esquina el certamen con mayor cantidad de elencos en la historia: 48 selecciones. Si para Chile e Italia se ha convertido en una herida, la sensación se repite o intensifica para otros cuadros que llevan más tiempo sin calificar para una Copa del Mundo. Hay naciones que acumulan más de 40 o 50 años sin regresar a la competición.

    Revisando las selecciones nacionales que llevan más tiempo sin jugar un Mundial, el liderato parece sorprender.

    Cuba, nación que no tiene tradición futbolística, es el cuadro que cuenta con la ausencia más prolongada. Son 88 años fuera de los Mundiales. Su única vez fue en Francia 1938, convirtiéndose en el primer país caribeño en alcanzar la fase final de una Copa Mundial. Hay que hacer la salvedad de que los cubanos no clasificaron vía Eliminatorias o algo similar. Un boicot de elencos americanos (como Estados Unidos, México y El Salvador) a tener que jugar nuevamente el torneo en Europa, tras Italia 1934, le permitió contar con un cupo.

    Israel lleva 56 años fuera de los Mundiales. Su única aparición fue en México ’70, cuando pertenecía a la confederación asiática. El podio de los combinados con ausencias más largas contempla a El Salvador y Kuwait, ambos con 44 años fuera. Los dos jugaron por última vez la gran cita en España ’82. Hay otras dos selecciones que completan 40 años sin jugar una Copa del Mundo. Se trata de Hungría e Irlanda del Norte, que no compiten desde México ’86.

    Entre los cuadros de Sudamérica, el que exhibe la laguna más grande de no estar es Bolivia, con 32 años. La Verde estuvo cerca de romper la tendencia que le acompaña durante décadas, accediendo al repechaje intercontinental que se disputó en México, en marzo pasado. Sin embargo, no pudo superar a Irak en la definición.

    Los retornos al Mundial

    Por contraparte, están los casos de las selecciones que tendrán en Norteamérica ‘26 su retorno a la Copa del Mundo tras largas ausencias. Haití y la República Democrática del Congo clasificaron después de 52 años. Hasta la fecha, sus únicas presencias se remitían a Alemania 1974. En aquella ocasión, la nación africana se denominaba Zaire.

    Otro retorno destacado es el de Irak, luego de 40 años. Tendrá un desafío complejo, al compartir grupo con Francia, Senegal y Noruega. Precisamente, los nórdicos están de vuelta 28 años después, al igual que Escocia (desde Francia ‘98 que no estaban en el Mundial).

    Mientras tanto, 2026 contará con cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

    Ausencias más largas en Copas del Mundo:

    SelecciónAñosÚltimo Mundial
    Cuba88Francia 1938
    Israel56México 1970
    El Salvador44España 1982
    Kuwait44España 1982
    Hungría40México 1986
    Irlanda del Norte40México 1986
    Emiratos Árabes36Italia 1990
    Bolivia32Estados Unidos 1994
    Bulgaria28Francia 1998
    Jamaica28Francia 1998
    Rumania28Francia 1998
    China24Corea-Japón 2002
    Irlanda24Corea-Japón 2002
    Angola20Alemania 2006
    Trinidad y Tobago20Alemania 2006
    Togo20Alemania 2006
    Ucrania20Alemania 2006
    Corea del Norte16Sudáfrica 2010
    Eslovaquia16Sudáfrica 2010
    Eslovenia16Sudáfrica 2010
    Chile12Brasil 2014
    Grecia12Brasil 2014
    Honduras12Brasil 2014
    Italia12Brasil 2014

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026LT SábadoFútbolLa RojaSelección chilenaItaliaAusencias en Copas del MundoFútbol internacional

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