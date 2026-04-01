Fin al sueño mundialista de Bolivia: Irak vence a la Verde y le arrebata el último cupo para la Copa del Mundo 2026

Bolivia tuvo la pelota y dio una dura pelea, pero igual quedó en el camino. El séptimo equipo de las Eliminatorias Sudamericanas no pudo con su último escollo y su sueño de acceder al Mundial 2026 se desvaneció. La Verde cayó por 2-1 ante Iraq en México, selección asiática que se queda con el cupo número 48 para la cita norteamericana.

Desde el inicio, los leones mostraron claramente sus intenciones. Intentaron jugar largo para buscar la rapidez de sus hombres en punta y, bajo esa premisa de juego directo, se atrevieron a aproximarse al arco de los sudamericanos.

Pese a ello, explotaron su mejor argumento: los balones detenidos. A los 10 minutos, un tiro libre al borde del área ejecutado de manera perfecta por Amir Alammari obligó a una notable reacción del arquero Víctor Viscarra, quien rozó la pelota con la punta de los dedos y la envió al tiro de esquina, antes que rebotara en el horizontal.

En la jugada siguiente, el mismo Alammari sirvió el córner y, tras escapar de sus marcas, el delantero Ali Alhamadi (jugador del Luton Town de la tercera categoría inglesa) remató solo de cabeza en el punto penal para colocar el 1-0 transitorio.

Tras ese gol tempranero, los Leones de Mesopotamia retrasaron sus líneas y se dedicaron a administrar su exigua ventaja. De esa manera, le entregaron la iniciativa a la Verde que abría la cancha, pero no conseguía la profundidad necesaria para hacer daño.

Un tramo del partido en el que los largos remates de Ramiro Vaca y Miguel Terceros intentaban sacudir el orden de los dirigidos del australiano Graham Arnold. Sin embargo, esos intentos llegaban tímidos a las manos del portero Ahmed Basil.

No obstante, la insistencia de los altiplánicos logró su premio. A los 37 minutos, Vaca volvió a probar con potencia desde el borde del área. La pelota fue interceptada en el borde del área chica por Moisés Paniagua, quien remató fuerte a un rincón para el 1-1.

El gol encendió al cuadro altiplánico. Tanto que, en los minutos agregados de la primera parte, pudo aumentar las cifras. Pese a ello, ni el centro cerrado de Terceros ni el cabezazo del capitán Luis Haquín pudieron dar con la portería.

Tras 40 años clasificaron al Mundial

En el tiempo complementario, los bolivianos quisieron prolongar ese buen momento con el que terminaron la primera parte. Pese a ello, se encontraron con el orden de los iraquíes.

Pero la contundencia de los asiáticos volvió a penetrar la resistencia de los dirigidos de Óscar Villegas. A los 53’, un largo pase desde el fondo permitió el pivoteo de Aymen Hussein que dejó el balón en los pies del recién ingresado Marko Farji. El lateral la devolvió al medio para su compañero y el goleador no falló para poner el 2-1.

La Verde sintió el golpe. Y aunque el ingreso de Fernando Nava pretendió darle frescura a la ofensiva de Villegas, el orden de los Leones impedía cualquier insistencia. A los 79’, el autor del gol -Paniagua- ganó línea de fondo y su remate fue bien contenido por Basil.

Lo cierto es que el adelantamiento de los sudamericanos dejaba espacios en el fondo para la frontalidad de los asiáticos. A nueve del final, Mohanad Ali quedó solo en el punto penal, mas su remate se fue sobre la portería de Viscarra.

En los descuentos, la escuadra de este continente acorraló a los asiáticos, pero la buena actuación de su portero y la impericia de los mismos jugadores bolivianos impidió que, al menos forzaran la prórroga. No hubo tiempo para mucho más e Irak disputará la Copa del Mundo, tras 40 años de ausencia, en el Grupo I junto con Francia, Senegal y Noruega.