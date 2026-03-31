Transiciones, balones detenidos y un DT que ya eliminó a un sudamericano: zoom a Irak, el último escollo de Bolivia

La selección de Iraq es el último obstáculo de Bolivia para acceder a la Copa del undo. FOTO: X @IraqNT_EN

La Selección de Bolivia aborda su compromiso más importante en 32 años. Los altiplánicos se miden a Irak, último escollo en su camino para conseguir su clasificación al Mundial 2026.

Un desconocido conjunto asiático, al menos para el resto del planeta futbolístico, elenco que afronta este último boleto con un equipo que alterna el talento local con jugadores que compiten en modestas escuadras del exterior, lo que le otorga ritmo y experiencia frente a desafíos exigentes como el que afrontará en la norteña ciudad mexicana de Monterrey.

Lo cierto es que, para llegar a esta final, los Leones de Mesopotamia se quedaron a las puertas de la clasificación directa para el Mundial por un margen mínimo. Terminaron por detrás de la millonaria selección de Arabia Saudita, solo por diferencia de goles en el partido de vuelta de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol.

Los dirigidos del australiano Graham Arnold tuvieron que superar a los Emiratos Árabes Unidos para asegurarse un lugar en la repesca intercontinental, después de lograr una victoria de 2-1 en el partido de vuelta tras un empate 1-1 en la ida.

A diferencia de los sudamericanos, Irak no tuvo que disputar una semifinal en este repechaje, sino que avanzó directamente a la final gracias a su mejor clasificación en el ranking FIFA que determinó los puestos en este minitorneo final.

Desde su último partido de clasificación para la cita mundialista, los iraquíes participaron en la Copa Árabe, pero no pudo sumar su cuarta corona en esa competición, después de sufrir una eliminación en cuartos de final a manos de Jordania, el 12 de diciembre pasado.

Pero la situación que vive ese lado del globo terráqueo no ha estado ausente en la preparación del equipo que no disputa una versión de la Copa del Mundo desde México 1986. Contratiempo que influyó en la decisión de no disputar ningún partido amistoso antes de este duelo vital, acción que, si bien sorprendió a muchos, gran parte se atribuye al reciente estallido del conflicto regional en Oriente Medio.

“Hay muchas cosas pasando en Medio Oriente y si se enfocan en eso, les afecta. Prohibí redes sociales para que se concentren en el partido. Saben lo que representan. Ha sido duro, pero están bien, relajados y listos”, dijo el técnico australiano Graham Arnold en la previa del partido.

Dinámico y táctico

Los Leones de Mesopotamia lucen una mezcla entre futbolistas curtidos en la competencia local y figuras que actúan en ligas menores de Europa, escenario que potencia su competitividad y que lo pone un pequeño escalón sobre la Verde.

Su técnico, el oceánico Arnold de 62 años asumió el cargo en mayo del año pasado para meter al equipo en los playoffs asiáticos. Además, el oceánico ya conoce la sensación de eliminar a una selección sudamericana después de dar cuenta del Perú de Ricardo Gareca con los Socceroos, el último boleto para avanzar a Qatar 2022. Es más, en esa Copa del Mundo llevó al equipo hasta los octavos de final por segunda vez en la historia (la otra fue en 2006), donde cayeron ante Argentina.

El dibujo predilecto de los asiáticos es un 4-2-3-1 que bien se puede convertir en un 4-4-2 en faceta defensiva, argumento que habla de la ductilidad de una escuadra de mucha dinámica, dueña de un nada despreciable juego directo y con una utilización eficiente de las pelotas detenidas que lo convierten en un rival peligroso.

Su máximo referente es el delantero Aymen Hussein, de 30 años, quien pertenece a los registros del Al Karma de la competición local. El atacante es la principal amenaza aérea gracias a su estatura de 1.89 m. y en las Eliminatorias Asiáticas se consolidó como el máximo artillero del equipo con 8 anotaciones y busca aumentar su cuenta de 32 goles con su equipo nacional.

Uno de sus compañeros en ataque será Mohanad Ali, de 25 años, quien milita en el Dibba de Emiratos Árabes Unidos, futbolista que ha marcado en tres de sus últimas cinco apariciones internacionales. Otro de los hombres destacados en ataque es Ali Al-Hamadi, ariete que defiende los colores del Luton Town de la tercera categoría de Inglaterra, jugador que representa la potencia y el roce europeo en la ofensiva, uno de los líderes en el paso de defensa a ataque.

Rápidas transiciones

Sin embargo, la gran virtud de los iraquíes está en la mitad de la cancha, zona en la que destaca la presencia de Amir Al-Ammari, el verdadero motor de su selección, quien juega en el Cracovia de Polonia y destaca por su capacidad por manejar los tiempos del equipo y generar la salida limpia. Es uno de los futbolistas con más minutos en el proceso eliminatorio y promedia una precisión de pase cercana al 85 por ciento.

Otro de los atletas para tener en cuenta en esa fase del juego es Zidane Iqbal, de 22 años. Volante de gran técnica, dominio de la pelota, dinámica y visión de juego entre defensa y ataque. Aunque fue formado en las inferiores del Manchester United, aunque actualmente milita en el FC Utrecht del fútbol neerlandés.

“Es un honor y un privilegio absoluto llevar a Irak a esta etapa de los playoffs después de 40 años. Los jugadores se ven muy bien en los entrenamientos, tengo mucha confianza en que será una noche muy especial para Irak”, destacó el DT australiano.