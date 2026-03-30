Óscar Villegas: los secretos del entrenador que volvió a encender la ilusión mundialista de Bolivia

“Se terminó, señoras y señores. Ha ganado Bolivia por dos tantos contra uno. Y otra vez se sufrió. Y es así para los bolivianos. Siempre cuesta mucho más para los bolivianos todo. La mitad del milagro está hecho”, rezaba emocionado el relator Gonzalo Cobo tras el final del encuentro entre la Verde y Surinam para la televisión altiplánica.

Pero para que este momento llegara a suceder, la selección debió esperar la llegada de un hombre que acabó siendo clave para el repunte del equipo en las Eliminatorias con un proyecto a largo plazo que comienza a dar frutos.

En junio de 2024 Bolivia enfrentó su último partido de la Copa América, acabando goleado contra Uruguay por 5-0. En dicho torneo, la Verde cerró la competencia sin puntos, un gol a favor y diez en contra.

Este resultado obligó a un cambio de técnico. Óscar Villegas asumió el mando del equipo en julio y desde entonces las condiciones para la escuadra altiplánica comenzaron a volverse favorables.

Una racha de tres triunfos consecutivos y una histórica victoria contra Chile en Santiago por las Eliminatorias dieron cuenta de que el trabajo del entrenador estaba dando frutos a pesar de la desconfianza que su arribo generó en algunos sectores. En especial por el desconocimiento que se tenía de él en el ámbito internacional, pues el adiestrador centró gran parte de su carrera acompañando a los juveniles hacia los primeros equipos.

Esto se pudo apreciar de mejor manera en Always Ready, llevando al equipo a la disputa de la Copa Libertadores, Sudamericana y formando jugadores que acabaron siendo vendidos al extranjero.

“Tengo la experiencia absoluta del futbol boliviano, he recorrido todo el país, los departamentos, buscar jugadores... Tengo ganas de hacer historia, que este proceso pueda llevarnos en un futuro a ser protagonistas. Yo no veo otro camino que no sea este, que es arrancar de cero, de abajo a arriba. Vamos a encontrar a los mejores talentos de este país y van a estar los mejores de este país”, apuntó el DT en su presentación.

“Vamos a dar oportunidad a gente joven, vamos a valorar a los jugadores de experiencia, que aporte a los jóvenes. La renovación es parte de este proyecto y seguramente pues el promedio de edad acompañará esta renovación”, añadió.

Una consigna que fue respaldada por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. “Vamos a apostar por la siembra, vamos a apostar por las divisiones menores con la proyección de realizar un trabajo competitivo en la categoría absoluta”, remarcó.

La irrupción de los jóvenes

La consigna anterior se reflejó de inmediato. Villegas le entregó el protagonismo a futbolistas como Miguel Terceros, Ervin Vaca, Bruno Poveda, Luis Fernando Paz y Enzo Monteiro quienes debutaron con la selección adulta con 20 años. Con 18 y 17 años también aparecieron Marcelo Torrez y Moisés Paniagua.

La confianza en ellos fue tal que en algunos casos, como el de Terceros tenía solo 13 partidos disputados con el Santos en la Serie B de Brasil. Monteiro, en tanto, había jugado un partido.

¿Esto en que se tradujo? Miguel Terceros acabó siendo el segundo máximo anotador de las Eliminatorias con siete goles, igualando al colombiano Luis Díaz y quedando solo por debajo de Lionel Messi, quien registró ocho anotaciones.

Por cierto, el promedio de edad del once inicial que salió a competir contra Surinam y alcanzó la victoria fue de 24 años, teniendo al portero Guillermo Viscarra (33) como el más experimentado.

Cortando a referentes históricos

Otra decisión clave que se liga con lo anterior fue dar el paso de sacar de las nóminas a los jugadores más experimentados de la Verde. De hecho, muchos de los futbolistas que estuvieron presentes en la Copa América de Estados Unidos en 2024 no volvieron a ser llamados.

El caso más emblemático es el de Marcelo Moreno Martins. El jugador había tomado la decisión de regresar al fútbol después de estar retirado por un año y ocho meses. Lo hizo en su vuelta a Oriente Petrolero a mediados de febrero con la idea de ser parte del repechaje.

“No me lo hubiera perdonado no volver”, señaló el jugador en su presentación oficial. El atacante detalló las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “Yo no dejé el fútbol porque me sentía viejo, dejé el fútbol porque perdí a mi ídolo, a mi todo. Cuando perdí a mi padre, perdí las ganas de jugar, pero ahora que se dio esta oportunidad, volví a sentir ese deseo de entrenar y volver a jugar para cumplir mi sueño”.

Sin embargo, hace algunos meses el técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, descartó una eventual convocatoria del delantero. “Me parece poco serio. Lleva más de un año sin practicar fútbol. No tiene sentido, para mí es un exjugador, a no ser que lo vea en una liga rindiendo y marcando goles”, afirmó.

El entrenador agregó: “Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento de una selección. Ni siquiera considerarlo”.

Foto: @laverde_fbf / Instagram.

A un partido de la gloria

Ahora, la selección de Bolivia se encuentra a un partido de cumplir el sueño de volver a meterse en una Copa del Mundo. Su próximo rival será Irak que también tiene la esperanza de volver a un Mundial tras su última participación en México 1986.

Así, la Verde tendrá que frenar a las figuras de la escuadra, donde destacan el delantero Aymen Hussein quien es uno de los referentes del equipo acumulando 88 partidos internacionales y marcando 31 goles.

También aparece Zidan Iqbal, formado en Manchester United y que ahora defiende la camiseta del Utrecht de Países Bajos. Por otro lado están el volante Amir Al-Ammari y el atacante Ali Al-Hammadi, delantero del Luton Town inglés.

El partido entre las selecciones de Bolivia e Irak se llevará a cabo este miércoles 1 de abril a partir de las 00:00 horas de Chile en Monterrey.