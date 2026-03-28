Irak, el último obstáculo de Bolivia para meterse en el Mundial de Norteamérica 2026

Bolivia e Irak se enfrentarán por un cupo en el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: Iraq Football Association / Facebook.

Bolivia quiere cortar una larga ausencia mundialista. La Verde comenzó este jueves su participación en el repechaje intercontinental y en un trabajado partido logró imponerse por 2-1 a Surinam. Con ello el conjunto altiplánico dio un nuevo paso para intentar cortar una racha que lo tiene hace 32 años fuera de la Copa del Mundo.

Así, quedó a una victoria de conseguir el sueño y el obstáculo a superar para lograrlo es Irak. El conjunto asiático también tiene la esperanza de volver a un Mundial tras su última participación en México 1986.

Entre sus logros internacionales destaca la conquista de la Asian Cup en 2007, título que obtuvo tras imponerse a Arabia Saudita en la final. En el último tiempo ha presentado una mejoría en el ranking FIFA que lo tiene ubicado en la posición 58°, varios lugares por arriba de Bolivia (76°).

En su plantilla resaltan varios jugadores, entre ellos están el delantero Aymen Hussein quien es uno de los referentes del equipo acumulando 88 partidos internacionales y marcando 31 goles.

También aparece Zidan Iqbal, formado en Manchester United y que ahora defiende la camiseta del Utrecht de Países Bajos. Por otro lado están el volante Amir Al-Ammari y el atacante Ali Al-Hammadi, delantero del Luton Town inglés.

Si bien el plantel tuvo un retraso en su llegada a México para la disputa del partido por el conflicto que afecta al Golfo Pérsico, los jugadores se han mantenido concentrados en el duelo.

El partido entre las selecciones de Bolivia e Irak se llevará a cabo este martes 31 a partir de las 00:00 horas de Chile en Monterrey.