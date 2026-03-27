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    Presente auspicioso: la histórica marca de la Generación Dorada que iguala la Roja de Nicolás Córdova

    La Roja venció por 4-2 al equipo nacional de Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda. Una de las actuaciones más contundentes con el técnico chileno al mando.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Chile se impuso por 4-2 a Cabo Verde, en Nueva Zelanda. FOTO: Photosport. www.photosport.nz

    La selección chilena salió airosa de su primer partido en el FIFA Series. En el duelo disputado en el Eden Park de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, la Roja supo imponerse por 4-2 ante el equipo nacional de Cabo Verde. Triunfo que le permite a los nacionales batir una marca que se mantenía intacta hace casi una década.

    Pese a las expresivas cifras del resultado, los dirigidos de Nicolás Córdova mostraron un claro desequilibrio entre defensa y ataque. Muchos desajustes en la última línea, que permitieron a los africanos ponerse rápidamente en ventaja de 2-1.

    Sin embargo, Chile supo aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión del isleño Diney, cuando se acababa la primera mitad del partido. Los sudamericanos no renunciaron y anotaron el gol que permitió el 2-2, en el inicio de la segunda parte. Ya en la segunda parte, el combinado nacional supo ser contundente para golear por 4-2 a una de las 48 selecciones que estarán en la Copa del Mundo 2026.

    “Logramos ajustar durante el partido, los jugadores que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También logramos calmarnos tras el hecho de quedar con uno más para no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas en desventaja de 2-1 quieres ir a buscar el resultado, pero dejas muchos espacios ante un rival muy rápido. Eso lo hicimos muy bien en el segundo tiempo”, resumió el entrenador Córdova una vez consumada la victoria ante la excolonia portuguesa.

    En racha

    Una nueva victoria para la selección chilena, la cuarta consecutiva, todas en partidos amistosos. Tras el final de las Eliminatorias Sudamericanas, torneo en el que la Roja terminó en la última posición, el equipo nacional ha sabido encadenar una serie de cuatros victorias que hacen mirar el presente y, sobre todo, el futuro de una forma mucho más auspiciosa.

    Desde que acabó la competición en septiembre pasado, con el empate sin goles ante Uruguay en Santiago, la escuadra nacional solo ha sabido de triunfos. En octubre pasado, se impusieron por 2-1 a Perú en el encuentro disputado en el Bicentenario de La Florida.

    Tras eso, el elenco viajó hasta Rusia para disputar otros dos duelos. En el primero, el 15 de noviembre, se impuso al local por 2-0. Tres días más tarde ganó 2-1 a los mismos peruanos, en Sochi. Ahora, con el 4-2 sobre los africanos sumó su cuarto éxito en línea.

    Tuvieron que pasar casi diez años para que una versión de la Roja lograra una racha semejante. Los últimos en hacerlo, como no podía ser de otra manera, fueron los miembros de la Generación Dorada.

    En la Copa Centenario de Estados Unidos 2016, la Roja venció 2-1 a Bolivia y 4-2 a Panamá en la fase grupal de la misma competición. En cuartos de final, dio cuenta de México por 7-0 y ganó 2-0 a Colombia en la semifinal, antes de obtener el trofeo con el triunfo en los penales frente a Argentina, después de un empate sin goles en los 120 minutos.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaSelección de Cabo VerdeNicolás Córdova

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