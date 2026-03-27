La fuerte autocrítica de Nicolás Córdova tras la victoria de la Roja frente a Cabo Verde

Chile consiguió la madrugada de este viernes un nuevo triunfo en un duelo amistoso. La Roja se impuso por 4-2 a Cabo Verde en Nueva Zelanda con los goles de Ben Brereton, Maxi Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia.

A pesar de quedarse con la victoria, el técnico Nicolás Córdova se mostró bastante crítico con lo realizado por los jugadores, en especial en los primeros 45 minutos.

“Contentos por el resultado, siempre es importante ganar, pero no estamos satisfechos por el primer tiempo que hicimos, la verdad es que fue muy plano, lento, nos costó mucho circular, no tuvimos profundidad”, señaló de entrada en conferencia de prensa.

“Logramos ajustar; los que entraron hicieron un muy buen segundo tiempo. También se interpretó el quedar con uno más y no irse al ataque desesperadamente. Cuando vas perdiendo 2-1 y quieres ir a buscar el resultado, dejas muchos espacios, y ellos son rápidos. Eso se hizo muy bien en el segundo tiempo”, valoró.

“Hay que seguir en esta senda, la idea es que estos chicos jueguen, que puedan ir apareciendo. Obviamente, a partir de ganar un partido y jugar en tres días más, se puede corregir con un mejor ánimo”, complementó Córdova.

También se refirió al recambio de la selección, un proceso que ahora se evidencia mucho más. “Yo lo extrapolo a lo que está pasando en las juveniles. Cuando haces un proyecto, no puede ser menor a ocho o diez años, porque los chicos que están empezando a entrenar tienen catorce, quince años. Es un proceso largo. Pasamos de un promedio de 29-30 años a un promedio de 23-24. Eso tiene un proceso. Recuerden que esta selección que salió campeona de América y que jugó los Mundiales, salió campeón en 2015 y ese proceso partió en 2007; pasó harto rato”, expuso.

“Cuando partió el proceso, ninguno de la Generación Dorada jugaba en los clubes en que estaban cuando salió campeón Chile, algunos ni siquiera se habían ido de Chile. Tenemos que entender que hay cosas que son más lentas que otras”, continuó.

“Los resultados no han sido los que todo el mundo espera a nivel de partidos, pero a nivel de jugadores, créanme que están creciendo mucho. Va a llegar el momento donde nuevamente vamos a poder competir y estar al menos dentro de las primeras seis posiciones que te permiten ir a un Mundial. Lo que no puede volver a pasar es que salgamos décimos”, cerró Nicolás Córdova.

La voz de los jugadores

Por el lado de los seleccionados, quien tomó la voz del equipo fue Felipe Loyola. “Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros, de que sean sus primeros pasos con una victoria. Supimos revertir la situación, sabíamos que era un equipo difícil, que son fuertes físicamente”, señaló.

“Nos complicaron por un momento, pero supimos manejar el momento y encontramos los espacios tras la expulsión”, prosiguió el jugador del Pisa.

“Es muy positivo, es un proceso a largo plazo, todos estos partidos sirven para ir conociéndonos como grupo. Es importante ganar en líneas generales, da confianza a los debutantes para los partidos que vengan más adelante. Hay que ir partido a partido para irnos fortaleciendo y conseguir los objetivos”, remarcó.