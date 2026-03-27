Sudamérica se rinde frente al histórico triunfo de Bolivia en su lucha por meterse al Mundial 2026

El triunfo de Bolivia en el primer partido del repechaje mundialista fue destacado en la prensa sudamericana y lamentado en los medios de su rival, Surinam. Los primeros destacaron la chance que tienen los altiplánicos de volver a una cita planetaria tras 32 años y los segundos sufrieron por quedarse en la orilla.

“Bolivia está a ¡90 minutos del Mundial!; gana 2-1 a Surinam", tituló La Razón de Bolivia y en su texto destacó que “Miguel Terceros anotó de penal a los 32 minutos del segundo tiempo y remonta el marcador, con un tiro al palo izquierdo. Bolivia gana 2-1 y por ahora se anota a la fase para jugar con Irak”.

Por su parte, Olé de Argentina destacó que la selección que viste de verde “quedó a un partido del Mundial 2026″ y agregó que “el sueño está vivo. El sueño está intacto. El sueño de volver a un Mundial después de 32 años sigue de pie para Bolivia”.

Luego el medio transandino añadió que Bolivia “sufrió, sí. La pasó mal por momentos, le costó hacer su juego, caminó por la cornisa y tantas cosas más contra esta más que digna Surinam, pero qué importa: con mucha fortaleza, se sobrepuso a todas las adversidades y ganó en estas semifinales del Repechaje Intercontinental”.

La República de Perú enfatizó que “la selección boliviana hizo sufrir a sus hinchas, pero logró el objetivo de avanzar a la final del repechaje al Mundial 2026. En un duro partido ante Surinam, que empezó perdiendo por el gol de Van Gelderen (48’), la Verde se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Moisés Paniagua (72’) y Miguel Terceros (80’, penal)”.

Los venezolanos, que pelearon este cupo, también informaron el triunfo de los dirigidos por Óscar Villegas. “2-1. Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak el cupo al Mundial”, tituló El Nacional y en su texto escribió que “la selección boliviana de fútbol superó este jueves el primer obstáculo en la repesca intercontinental para el Mundial 2026al vencer de remontada a Surinam".

Bolivia remontó a Surinam y se jugará ante Irak su clasificación al Mundial. Foto: FBF

“El sueño mundialista se desvanece”

Por su parte, los principales diarios de Surinam lamentaron que se selección quedara en el camino, cuando faltaba tan poco para llegar a la fiesta universal. “Se acabó el sueño del Mundial: las oportunidades desperdiciadas ponen fin a la selección nacional”, tituló De Ware TIJD. Luego describió que “con dos goles en siete minutos, el partido dio un giro. Primero, Moisés Paniagua, de dieciocho años, empató en el minuto 72. Apenas llevaba trece minutos en el campo. Siete minutos después, su compatriota Miguelito convirtió un penalti”.

Sus colegas de Star Nieuws afirmaron que “el sueño mundialista de Surinam se desvanece tras la derrota por 1-2 ante Bolivia”. Y sentenciaron que “a pesar de buenos momentos y una ventaja en la segunda mitad, Natio no pudo mantener el resultado hasta el final. La decepción reina entre los jugadores y los aficionados, ahora que la oportunidad de participar por primera vez en un Mundial se ha perdido definitivamente“.