Alcalde Iglesias califica de “patética” la puesta en escena de alcaldes opositores que llegaron con ataúd a La Moneda

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (ind.-UDI), criticó la “performance” realizada por distintos jefes comunales este lunes, luego de que llegaran a La Moneda con un ataúd para entregar una carta para expresar su preocupación por los ajustes presupuestarios en materia de Salud.

El acto de alcaldes de oposición incluyó que llegaran con un féretro con las letras APS (por Atención Primaria de Salud y que estaría en riesgo según ellos) hasta el palacio presidencial, luego de sostener una reunión con el Colegio Médico.

Fueron al menos 11 jefes comunales, entre ellos, Javiera Reyes, de Lo Espejo; Karina Delfino, de Quinta Normal; Paulina Bobadilla, de Quilicura; Mauro Tamayo, de Cerro Navia; Christopher White, de San Bernardo; Matías Toledo, de Puente Alto; Gustavo Toro, de San Ramón; ⁠Joel Olmos, de La Cisterna; ⁠Manuel Zúñiga, de El Bosque; Cristóbal Labra, de San Joaquín; Jaime Escudero, de Pirque y Fares Jadue, de Recoleta.

Frente a esto, Iglesias calificó la puesta en escena de los jefes comunales como “patética” a través de su cuenta en X.

“La perfomance de un grupo de alcaldes de la oposición llevando un ataúd a La Moneda fue patética”, aseguró el jefe comunal.

Asimismo, cuestionó el rol que tuvieron los alcaldes durante los recortes presupuestarios ocurridos en la administración de Gabriel Boric.

“En 2025 hubo un recorte de $15.968 millones en Salud. No vi a los alcaldes del entonces oficialismo llevándole ataúdes al expresidente Boric o a la exministra Aguilera”, zanjó Iglesias.