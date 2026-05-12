Precio del cobre roza nuevo máximo histórico y alza se sentirá en el balance fiscal efectivo

El precio del cobre quedó a las puertas de un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres este lunes, luego de una nueva jornada de alzas impulsadas por los efectos de la guerra en Irán y por temas estructurales.

La libra se transó en US$ 6,20, lo que supone un salto de 1,70% en relación al cierre del viernes y su segundo mayor precio nominal más alto desde que existen registros. Con este resultado, el metal rojo también se ubica en los niveles previos al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El cobre ya completa cuatro sesiones por encima de la barrera de los US$ 6 y solamente en lo que va de mayo, el precio acumula un alza de 5%.

En todo 2026, el valor del metal rojo se empina 9,34%, y se acerca al récord de US$6,280 que marcó el pasado 29 de enero.

El cobre además marcó nuevos máximos históricos en el Comex, de Nueva York, cotizándose en torno de los US$ 6,49 dólares la libra, acumulando una racha de seis sesiones consecutivas de incremento y un avance de cerca de 10% en lo que va del año.

“El driver principal es una restricción de oferta que se está profundizando, desde que el conflicto en Medio Oriente cortó prácticamente por completo las exportaciones de azufre y ácido sulfúrico en la región, insumos críticos para el proceso de lixiviación con el que los refinadores purifican el cobre”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

La cotización se produce en medio de los renovados temores por la escasez del suministro pese a una caída en la demanda, en medio de los efecto que ha tenido la guerra en Medio Oriente.

El director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, explicó que “lo más importante para el precio del cobre actualmente es el temor de que la oferta tenga dificultades. De hecho, el anuncio de Freeport la semana pasada, de que el retorno a la normalidad en la mina Grasberg en Indonesia tomaría más tiempo ya generó un cambio en el mercado, pero ahora se teme que la prolongación del conflicto en Irán pueda afectar el abastecimiento de insumos clave para la producción, especialmente ácido sulfúrico”.

Sin embargo, Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica, tiene una visión distinta: “Estoy escuchando diversas estimaciones, mi conclusión es que nadie sabe que está pasando”.

“Esto incluye a algunas de las mejores consultoras internacionales. Las explicaciones que hay son poco creíbles, muchas razones, cayeron inventarios en Shanghai, aumento actividad manufacturera y las exportaciones chinas; hay ocasiones en los últimos 15 años cuando nadie sabe bien lo que pasa, yo creo que esta es una de estas ocasiones”, sostuvo.

Impacto fiscal

Desde el punto de vista fiscal, las noticias son relativamente positivas, aunque aún resta información para determinar su magnitud.

Alejandro Fernández, socio de Gemines Consultores, indicó que, “de mantenerse un precio tan alto, sin duda mejora la situación fiscal en su versión ‘efectiva’, pero no en la estructural, que depende del precio fijado por el comité de expertos”.

“De todas maneras mejora la foto, aunque esto depende de cómo se comporte el resto de los ingresos tributarios respecto de las proyecciones del último Informe de Finanzas Públicas. Es probable que la mejora no sea muy significativa”, detalló.

En esa misma línea, Luis Felipe Alarcón, economista de EuroAmerica, manifestó que la subida del metal “da algo más en términos de ingresos efectivos, pero no estructurales. Hay que tener en cuenta además los altos costos con que esta operando Codelco”.

El precio promedio de cobre se ubica en inéditos US$ 5,84 en lo que va de 2026, cifra considerablemente mayor a los US$ 4,22 del mismo periodo de 2025. Adicionalmente, se encuentra muy por encima de los US$4,3 promedio con que se elaboró la Ley de Presupuestos 2026.

Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, afirmó que “cada aumento en el precio del cobre tiene un impacto fiscal, pero es un impacto de corto plazo. También tenemos que entender que el precio del cobre presiona al alza a los costos y por lo tanto, en términos absolutos, el margen nunca se mantiene, sino que más bien se incrementa, pero de forma decreciente con el precio del cobre”.

De todos modos, explicó que a pesar de lo anterior, “es sumamente importante para las arcas fiscales por el concepto de impuesto a la primera categoría, pero también por el impuesto de royalty. De tal manera que este año 2026 podría la recaudación de las arcas fiscales por cobre exceder con creces las que tenía estimada el gobierno originalmente y superar por lo menos en US$2.000 millones a US$3.000 millones lo que se tenía estimado originalmente”.

Y la tendencia de los precios del metal rojo es al alza, lo que podría mejorar aún más la situación. Con todo, según Guajardo, esa inclinación “es lo que se espera en condiciones normales. En lo personal observo los valores de máximos históricos en términos reales que están un 10% más arriba del valor actual como una referencia. Pero la crisis bélica en Irán es capaz de alterar la situación en cualquier momento. Es difícil proyectar con este ruido de fondo”.