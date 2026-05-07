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    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    La estadounidense PriceSmart ingresó una consulta al SEA para levantar un supermercado de US$ 9,8 millones y 9.437 m² en Chicureo. El recinto modificará un proyecto comercial ya aprobado, por lo que la firma argumenta que no requiere una nueva evaluación ambiental.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    DAVID VARGAS

    La cadena PriceSmart acelera su aterrizaje en Chile. Tras registrar su marca en el Inapi el año pasado, la compañía ingresó una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para definir si la construcción de su local en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina, debe someterse a evaluación ambiental.

    De acuerdo al mismo documento, el nuevo supermercado de la gigante estadounidense demandará una inversión de US$ 9,8 millones y se emplazará en un terreno de 3,3 hectáreas ubicado en la Carretera General San Martín Nueva (E9N).

    El predio se encuentra dentro de un terreno mayor de 22,2 hectáreas que ya cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en febrero de 2026, que evaluó originalmente el proyecto “Ampliación Centro Comercial Puertas de Chicureo”.

    En el documento presentado -que incluye planos y permisos de edificación-, la cadena conocida por su modelo de membresías detalló que el recinto contará con una amplia superficie.

    Entre las modificaciones principales que el titular desea introducir en la consulta, se encuentra el adelanto de la fase constructiva y la incorporación de una instalación de faenas de carácter independiente.

    “La duración del proyecto original, atribuido a cada fase constructiva contempla un tiempo total de 144 meses, en el caso de la modificación propuesta, cabe indicar que no se contempla ningún aumento en cuanto a los tiempos de construcción originalmente aprobados, por el contrario, se prevé una disminución en los tiempos de ejecución proyectados”, consignó el escrito.

    Lo anterior, “no significa que exista una intensificación de las actividades, al no considerar un aumento en el número de frentes de trabajos aprobados en la RCA”.

    Asimismo, se contempla una disminución en la superficie construida destinada a locales comerciales, proponiendo una estructura de dos pisos, además de varios ajustes en la circulación vehicular interna.

    El titular del proyecto (Valle Alegre S.A.) argumentó que estos cambios son meramente ajustes de diseño arquitectónico y de optimización del flujo vehicular. Al no introducir variaciones significativas en la magnitud, extensión o duración de los impactos ambientales que ya fueron evaluados y aprobados, se concluye que el proyecto modificado no necesita someterse nuevamente al SEIA.

    La expansión de PriceSmart en Chile es liderada por Cristóbal Lira, ex alcalde de Lo Barnechea, y quien durante 20 años formó parte de D&S, hoy Walmart. La firma vende anualmente US$5.300 mil millones y cuenta también con locales en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia.

    23-05 2024 CRISTOBAL LIRA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Detalles

    PriceSmart cuenta con la asesoría de BL Arquitectos, oficina liderada por el arquitecto Pablo Larraín.

    En términos operativos, el recinto de dos pisos abarcará una superficie total construida de 9.437 metros cuadrados.

    El primer nivel del supermercado estará dedicado íntegramente a la atención de público, concentrando su operación en una amplia sala de ventas de 5.517 m2. Junto a la oferta tradicional de la cadena, este piso albergará servicios complementarios como un centro de neumáticos, farmacia, óptica y un restaurante, además de la zona logística para la carga y descarga de insumos.

    En tanto, el segundo piso tendrá un rol estrictamente administrativo. En sus más de 900 metros cuadrados operarán las oficinas, una sala de reuniones, el comedor del personal y las áreas técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento interno del establecimiento.

    En el ámbito regulatorio, la Consulta de Pertinencia busca luz verde para levantar esta megatienda en reemplazo de los tres locales comerciales que el proyecto original contemplaba en esa área. Esta modificación implica reprogramar el cronograma, adelantando a la primera fase obras, y significa una reducción en la superficie total construida frente a lo visado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

    Según el mismo documento, la materialización del proyecto conservará el diseño de urbanización ya aprobado, manteniendo inalteradas las redes de agua potable, aguas lluvias y alcantarillado.

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