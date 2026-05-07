León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano, tras las críticas de Trump al Papa

El Papa ha recibido este jueves 7 de mayo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Vaticano, según ha informado L’Obsservatore Romano’, el diario oficial de la Santa Sede. El encuentro se produce tras las críticas del presidente norteamericano, Donald Trump, contra el Pontífice, por la guerra en Irán.

Durante el encuentro, según ha revelado el portavoz del Ejecutivo estadounidense Tommy Pigott, han abordado la situación en Medio Oriente y “temas de interés mutuo” en el hemisferio occidental. Asimismo, ha señalado que se ha puesto de relieve la “sólida” relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como su “compromiso compartido por la promoción de la paz y la dignidad humana”.

Posteriormente, Rubio se ha reunido con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para dialogar sobre la cooperación mutua y asuntos internacionales urgentes, según ha añadido Pigott. En este sentido, ha señalado que repasaron las iniciativas humanitarias en curso en el hemisferio occidental y los “esfuerzos” por lograr una paz duradera en Medio Oriente. Igualmente, ha insistido en que la conversación reflejó la “sólida” alianza entre Estados unidos y la Santa Sede en la promoción de la libertad religiosa.

Pocos días antes de la visita, el propio Rubio trato de restar importancia a estas afirmaciones vertidas por Trump contra Robert Prevost y también negó que su inminente visita al Vaticano tenga por objeto “limar asperezas” con la Santa Sede. Así lo dijo en una rueda de prensa en la que ha aclarado que se trata de un viaje que estaba “planeado desde antes”, alegando que “hay mucho que de qué hablar con el Vaticano”.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que entre los temas que pretende abordar con León XIV figuran la preocupación “compartida” por la libertad religiosa y la situación de Cuba, sometida a un bloqueo que Washington ha venido agravando desde hace meses. “Recibimos seis millones de dólares en ayuda humanitaria pero (las autoridades cubanas) no nos dejan distribuirla. La distribuimos a través de la Iglesia. Nos gustaría hacer más (...) Así que hay mucho de qué hablar”, ha explicado.

Preguntado por las recientes declaraciones de Trump acusando a León XIV de poner “en peligro a los católicos”, Rubio rechazó que “esa sea una descripción precisa de lo que dijo” el mandatario. “Lo que el presidente ha dicho básicamente es que Irán no puede tener un arma nuclear porque la utilizaría contra lugares donde hay muchos católicos y cristianos, y contra otros grupos”, ha puntualizado.

Así, consideró que “el presidente no entiende por qué nadie, dejando a un lado al Papa, el presidente y yo, y creo que la mayoría de la gente, no puedo entender por qué alguien pensaría que es una buena idea que Irán llegue a tener un arma nuclear”.

El inquilino de la Casa Blanca había afirmado horas antes que el Papa “está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente” durante una entrevista concedida a la cadena conservadora Salem News Channel, en la que ha criticado que el pontífice “prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. “No creo que eso sea bueno”, ha sostenido.

León XIV respondió a Trump este mismo martes, como ya ha hecho en otras ocasiones, a preguntas de los periodistas: “La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, predicar la paz. Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, aseguró.