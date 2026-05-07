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    Iquique recibe por primera vez del circuito 5150 TRIATHLON

    La competencia, bajo licencia IRONMAN, se realizará el domingo 28 de junio con un recorrido que contempla 1.500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote.

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    Por primera vez en su historia, Iquique será sede de una fecha del circuito 5150 TRIATHLON, competencia que forma parte de la licencia internacional IRONMAN y que reunirá a atletas nacionales e internacionales en una prueba de distancia olímpica.

    La carrera se disputará el domingo 28 de junio y contempla un recorrido de 1.500 metros de natación en Cavancha, 40 kilómetros de ciclismo por las rutas costeras del desierto de Tarapacá y 10k de trote por la costanera de la ciudad.

    El evento proyecta la participación de un mayor número de deportistas, ampliando la base de competidores especialistas en este tipo de eventos.

    “Tras años de experiencia organizando el IRONMAN 70.3 de Pucón, este evento en Iquique representa un nuevo paso en el desarrollo de competencias internacionales en Chile. La ciudad reúne condiciones favorables para una prueba de este nivel, con un entorno que permite ofrecer una experiencia deportiva de alto estándar para los atletas”, señaló Francisco Urrejola, presidente del Club Deportivo Universidad Católica.

    Desde la Federación Chilena de Triatlón (FECHITRI), su presidente, Javier Parada precisó que “la incorporación de Iquique al circuito 5150 fortalece el calendario nacional en distancia olímpica y amplía las oportunidades de competencia para atletas federados y en desarrollo, contribuyendo además a descentralizar la actividad hacia nuevas regiones”.

    Por su parte, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, expresó que “la realización del 5150 en temporada invernal, permite activar la ciudad en un período de menor demanda turística y proyectar a Iquique como un referente para el triatlón en el norte del país, posicionándose dentro del circuito internacional de la disciplina”.

    En representación de Fundación Collahuasi, Gaetano Manniello, sostuvo que “este importante circuito en Iquique no es un hecho aislado, sino el resultado un trabajo público-privado impulsado desde 2023 para fortalecer el deporte. Como ciudad, hemos consolidado infraestructura y oportunidades para organizar destacados eventos y desarrollar un turismo deportivo en la región”.

    Como parte de la programación previa, el viernes 26 de junio se realizarán el Kids Challenge y la Promotional Race, dirigidas a categorías formativas y participantes que se inician en la disciplina. En tanto, el sábado 27 se disputará la prueba de aguas abiertas en Playa Cavancha, completando el calendario de actividades del evento.

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