SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con Stephanie Vaquer como estandarte y entradas agotadas en 15 minutos: WWE causa furor en su regreso a Chile

    El retorno de la compañía de entretenimiento deportivo generó altas expectativas por sus fanáticos, que finalizaron el proceso de venta de boletos en pocos minutos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El regreso de WWE a Chile desató un verdadero furor. La mayor empresa de lucha libre y entretenimiento del mundo retornará al país tras siete años. Lo hará con un show plagado de estrellas, encabezado por la nacional Stephanie Vaquer.

    El espectáculo se realizará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, como parte de la gira latinoamericana que incluye eventos en Argentina, Colombia y Ecuador.

    La última visita de WWE a Chile se realizó en 2019, por lo que marca un ansiado retorno para los fanáticos. Vaquer regresa a su país tras perder el Campeonato Mundial Femenino (Women’s World Championship) en Wrestlemania 42, el evento anual más importante de la compañía.

    La Primera lidera un listado plagado de estrellas como Seth Rollins, Gunther, Becky Lynch, Penta, The Usos, El Grande Americano y Oba Femi.

    Entradas agotadas en minutos

    El regreso de WWE a territorio nacional provocó un éxito instantáneo y rotundo. Este martes 5 de mayo se realizó la preventa de entradas, que provocó una alta expectativa. Más de 30 mil personas se conectaron a la fila virtual para lograr obtener los primeros 3.482 boletos. Estos, lógicamente, se agotaron en minutos.

    En tanto, la venta general se habilitó este 7 de mayo a través del sistema Puntoticket. No obstante, el proceso duró apenas unos 15 minutos, ya que los fanáticos agotaron todas las entradas disponibles.

    El público poco le importó el costo de las entradas, que tienen valores que van desde los $39.100 hasta los $195.500, según la ubicación dentro del recinto. Vip Ring Side (Diamante) es la más costosa, costando $195.500. Es seguida por Entrance (Diamante lateral) con $166.175 y Ringside Reserved (Platinum) con $136.850.

    Más abajo se ubican Main Floor (Golden) y Platea baja norte y sur con $92.863, mientras que Main Floor (Golden lateral) tiene un valor de $83.088. En tanto, Platea baja oriente cuesta $73.313 y Platea baja poniente $63.538. Platea alta norte y sur alcanza los $53.763, Platea alta oriente $48.875 y Platea oriente poniente $43.988. Finalmente, Tribuna y Movilidad reducida corresponden a las opciones más económicas, ambas con un valor de $39.100.

    Incluso, la gran mayoría de los paquetes VIP (VIP Package) se agotaron, a unas dos horas de lanzada la venta de entradas. Estos boletos incluyen diferentes tipos de experiencias como ubicarse en las primeras filas, sesiones de firma de autógrafos y fotografías con las superestrellas, caminar por la rampa de entrada del recinto, entre otras.

    El SUPER VIP 1 (WWE Ultimate Experience) es el más caro, costando $859.000. Le sigue SUPER VIP 2 (The 360 WWE Superstar Experience" con 659.990 y SUPER VIP 2B (WWE Superexperience Upgrade) $419.990.

    También está SUPER VIP 3 (WWE Ramp Walk Package) con $459.990, SUPER VIP 4 (WWE Superfan Package) con $399.990 y SUPER VIP 5 (WWE Premium Package) con $299.990.

    Más sobre:Lucha LibreWWEWWE en ChileStephanie Vaquer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    Megarreforma: oficialismo pide privilegiar llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y no con el PDG

    En Minciencia también se cuecen habas: la amenaza de renuncia del subsecretario Araos tras diferencias con Lincolao

    DC se suma a la izquierda y opta por rechazar la idea de legislar la megarreforma de Kast

    El sinsabor de los alcaldes oficialistas tras la cita con Kast que buscaba contener el nerviosismo por contribuciones

    Lo más leído

    1.
    “Una gran familia”: la tocada de oreja del Barcelona tras la grave crisis que atraviesa el Real Madrid

    “Una gran familia”: la tocada de oreja del Barcelona tras la grave crisis que atraviesa el Real Madrid

    2.
    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    Puerta de salida: Erick Pulgar despierta el interés de tres clubes para salir de Flamengo

    3.
    Los sorpresivos elogios del técnico de Cruzeiro a la UC tras el empate en Copa Libertadores

    Los sorpresivos elogios del técnico de Cruzeiro a la UC tras el empate en Copa Libertadores

    4.
    Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

    Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

    5.
    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis
    Chile

    El laboratorio clandestino estaba en Quilicura: Carabineros desarticula banda que fabricaba y traficaba éxtasis

    El modelo de viajes de Kast: Presidencia alterna vuelos comerciales y aviones de la FACH en giras dentro y fuera de Chile

    Megarreforma: oficialismo pide privilegiar llegar a acuerdos con el Socialismo Democrático y no con el PDG

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años
    Negocios

    Conflicto en Medio Oriente: compras de petróleo en Chile alcanzan su monto más alto en dos años

    Consejo de la CMF aprueba ajustes a la estructura interna de la institución

    Flexibilidad laboral: urgencia ante el desempleo

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha
    El Deportivo

    Calculadora cruzada: la fórmula que le puede dar a la UC el pase a octavos de la Copa Libertadores en la próxima fecha

    Saliendo de Valdebebas entre risas: la imagen de Kylian Mbappé que irrita al Real Madrid en medio del escándalo

    “Una gran familia”: la tocada de oreja del Barcelona tras la grave crisis que atraviesa el Real Madrid

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”
    Cultura y entretención

    La voz del nuevo Esteban Trueba de La Casa de los Espíritus: “Es un hombre lleno de dolor”

    De la novela al ensayo: diez libros imprescindibles sobre la maternidad

    Gondwana y Quique Neira, las claves de su reencuentro en estadio: “La vida misma nos fue preparando para este momento”

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria
    Mundo

    El complejo momento para Putin de cara a celebración del Día de la Victoria

    Sheinbaum responde a las amenazas Trump y señala que actuando contra el narcotráfico

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello
    Paula

    Los diez años de Kokoro: la marca chilena que hizo del color su sello

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá