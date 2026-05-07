Con Stephanie Vaquer como estandarte y entradas agotadas en 15 minutos: WWE causa furor en su regreso a Chile

El regreso de WWE a Chile desató un verdadero furor. La mayor empresa de lucha libre y entretenimiento del mundo retornará al país tras siete años. Lo hará con un show plagado de estrellas, encabezado por la nacional Stephanie Vaquer.

El espectáculo se realizará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, como parte de la gira latinoamericana que incluye eventos en Argentina, Colombia y Ecuador.

La última visita de WWE a Chile se realizó en 2019, por lo que marca un ansiado retorno para los fanáticos. Vaquer regresa a su país tras perder el Campeonato Mundial Femenino (Women’s World Championship) en Wrestlemania 42, el evento anual más importante de la compañía.

La Primera lidera un listado plagado de estrellas como Seth Rollins, Gunther, Becky Lynch, Penta, The Usos, El Grande Americano y Oba Femi.

Entradas agotadas en minutos

El regreso de WWE a territorio nacional provocó un éxito instantáneo y rotundo. Este martes 5 de mayo se realizó la preventa de entradas, que provocó una alta expectativa. Más de 30 mil personas se conectaron a la fila virtual para lograr obtener los primeros 3.482 boletos. Estos, lógicamente, se agotaron en minutos.

En tanto, la venta general se habilitó este 7 de mayo a través del sistema Puntoticket. No obstante, el proceso duró apenas unos 15 minutos, ya que los fanáticos agotaron todas las entradas disponibles.

El público poco le importó el costo de las entradas, que tienen valores que van desde los $39.100 hasta los $195.500, según la ubicación dentro del recinto. Vip Ring Side (Diamante) es la más costosa, costando $195.500. Es seguida por Entrance (Diamante lateral) con $166.175 y Ringside Reserved (Platinum) con $136.850.

Más abajo se ubican Main Floor (Golden) y Platea baja norte y sur con $92.863, mientras que Main Floor (Golden lateral) tiene un valor de $83.088. En tanto, Platea baja oriente cuesta $73.313 y Platea baja poniente $63.538. Platea alta norte y sur alcanza los $53.763, Platea alta oriente $48.875 y Platea oriente poniente $43.988. Finalmente, Tribuna y Movilidad reducida corresponden a las opciones más económicas, ambas con un valor de $39.100.

Incluso, la gran mayoría de los paquetes VIP (VIP Package) se agotaron, a unas dos horas de lanzada la venta de entradas. Estos boletos incluyen diferentes tipos de experiencias como ubicarse en las primeras filas, sesiones de firma de autógrafos y fotografías con las superestrellas, caminar por la rampa de entrada del recinto, entre otras.

El SUPER VIP 1 (WWE Ultimate Experience) es el más caro, costando $859.000. Le sigue SUPER VIP 2 (The 360 WWE Superstar Experience" con 659.990 y SUPER VIP 2B (WWE Superexperience Upgrade) $419.990.

También está SUPER VIP 3 (WWE Ramp Walk Package) con $459.990, SUPER VIP 4 (WWE Superfan Package) con $399.990 y SUPER VIP 5 (WWE Premium Package) con $299.990.