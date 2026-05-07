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    Los sorpresivos elogios del técnico de Cruzeiro a la UC tras el empate en Copa Libertadores

    El entrenador Artur Jorge resaltó a Universidad Católica por la forma de enfrentar el duelo copero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica y Cruzeiro se enfrentaron este miércoles en el Claro Arena en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras un primer tiempo parejo, el elenco cruzado tomó el control del partido después de que uno de los jugadores del conjunto brasileño fuera expulsado.

    A pesar de esto, los de la franja no pudieron quedarse con la victoria. Aunque, de todas maneras, se mantienen en el primer puesto del grupo.

    El desempeño de la UC fue bien visto por el entrenador de la visita, Artur Jorge. En la conferencia de prensa posterior al duelo indicó que Universidad Católica “es un equipo muy competitivo. Es un equipo que tuvo muchísima suerte en el partido en Brasil, tanto por la forma en que consiguieron el resultado como, por su propia sorpresa, por haberlo conseguido”, señaló de entrada.

    “Y hoy aquí, especialmente en la segunda mitad, estuvieron más cerca de nuestra área penal, más cerca de nuestra portería, considerando que nos vimos obligados a replegarnos un poco. Es un equipo que es competitivo, que también es competente, está luchando por su vida, igual que nosotros, así que es un equipo al que respeto mucho y que también nos ha dado problemas”, añadió.

    Más crítico fue con el arbitraje. “La expulsión cambió radicalmente respecto de lo que hicimos en la primera parte, cuando dominamos la posesión del balón. En la segunda mitad, con un jugador menos, se hizo mucho más difícil intentar alcanzar el arco rival. Sin embargo, destaco la valentía de mi equipo en defensa y también los intentos de anotar para ganar el partido. Ese era nuestro principal objetivo acá. Dado el contexto, era muy importante no perder”, apuntó.

    “Siempre es muy difícil quedar con un jugador menos. Se vuelve complicado encontrar el equilibrio, sobre todo, en un grupo tan parejo, donde los partidos se deciden por detalles. En el descanso, intentamos ajustar al equipo para tener aún más capacidad de ataque. Sin embargo, después de dos minutos, terminamos abandonando el plan que teníamos”, profundizó.

    “También me inquieta la severidad con la que se aplicó la tarjeta roja. Me pareció muy exagerada la expulsión. He visto situaciones mucho más agresivas en las que no pasó nada. Es una falta muy clara, pero, en mi opinión, la tarjeta roja para Arroyo fue excesiva”, consideró.

    Foto: Photosport.

    “Cuando no podemos ganar, tenemos que hacer todo lo posible para no perder. El equipo se manejó, precisamente, por ese principio. En la segunda mitad, los futbolistas actuaron con racionalidad, con el deseo de conservar un punto importante en un grupo tan equilibrado”, valoró.

    Por su parte, Lucas Romero, capitán del conjunto brasileño, también realizó una dura crítica. Sobre la tarjeta de Arroyo fue tajante: “Para mí, fue mal expulsado. Fue una mala decisión del árbitro y también del VAR por no haberlo corregido. A nosotros nos explicaron que si pisamos el pie de un rival, es tarjeta amarilla y no roja. Entonces, siento que el árbitro se equivocó”.

    “Pese a todo, nos llevamos un punto y le damos valor por las circunstancias del partido, por habernos quedado con uno menos”, sentenció.

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