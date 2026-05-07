DC se suma a la izquierda y opta por rechazar la idea de legislar la megarreforma de Kast

En una cita de la bancada de diputados este miércoles, la Democracia Cristiana (DC) decidió finalmente que no apoyará con sus votos la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno.

Según transmiten desde la falange, en la determinación pesó el hecho de que las propuestas entregadas al Ejecutivo en la reunión del pasado lunes no encontraron asidero.

En el encuentro, los parlamentarios democratacristianos optaron además que la decisión de rechazar el proyecto en general sea anunciado en la Comisión de Hacienda por la diputada Priscilla Castillo.

Así, la DC se suma a los principales partidos de la oposición, entre ellos el PS, PC y FA, que mantienen la postura de votar en contra de la megarreforma, con la que el Presidente José Antonio Kast pretende llevar adelante su “gobierno de emergencia”.

La determinación de la falange se produce en un momento especialmente complejo para el Ejecutivo en su idea de sacar adelante con celeridad la iniciativa.

Esto, luego del negativo informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre la ley miscelánea, en relación a los ajustes fiscales que propone, y además del anuncio de este miércoles del Partido de la Gente (PDG) del quiebre del acuerdo con La Moneda.

Aunque en el caso de estos últimos, este jueves se abrió la posibilidad de retomar el compromiso luego de una reunión entre Franco Parisi y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.