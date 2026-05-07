Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

La exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), protagonizó un cruce en redes sociales con el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, a raíz de la megarreforma del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El desencuentro entre los excandidatos presidenciales se produce en medio de los flancos abiertos para el gobierno por el proyecto de Reconstrucción Nacional, por la caída del acuerdo con el PDG y el informe negativo del Consejo Fiscal Autónomo.

Los fuegos los abrió Kaiser a través de una publicación en sus redes sociales, en que cuestionó la resistencia de Matthei a la ley miscelánea, en específico por las críticas que planteó por la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, lo que la ex jefa comunal tildó de “contrasentido”.

“La postura de Evelyn Matthei en materia de contribuciones, comparada con la nacional-libertaria, grafica de manera perfecta la diferencia entre quienes creemos que el ciudadano es sujeto de derechos inalienables y aquellos que ven en él solo una fuente de recursos financieros , a explotar para beneficio político propio”, escribió el libertario en X.

Querido Johannes, si eliminamos las contribuciones, solo estamos dándole un alivio a los que más tienen, en desmedro de los que menos tienen. Te planteo algunas preguntas: ¿quién paga los camiones de basura en las comunas más pobres? ¿Quién pone las luminarias para que la gente… https://t.co/oo3NrlV125 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 7, 2026

La respuesta de la exabanderada de la UDI llegó también a través de dicha red social, donde sostuvo que la propuesta contenida en la megarreforma va en beneficio de los más ricos, en desmedro de los más desposeídos.

“Querido Johannes, si eliminamos las contribuciones, solo estamos dándole un alivio a los que más tienen, en desmedro de los que menos tienen. Te planteo algunas preguntas: ¿quién paga los camiones de basura en las comunas más pobres? ¿Quién pone las luminarias para que la gente se sienta segura caminando? ¿Quién financia a las patrullas de seguridad?”, replicó.

Ambos, eso sí, cuidaron el tono hacia el otro al enfrentar sus posturas. “Ella es muy simpática”, señaló Kaiser, a lo que Matthei retrucó: “Tú también eres muy simpático”.