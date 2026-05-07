Presidenta del CFA cree necesario avanzar “en un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal”

Un llamado a alcazar una senda fiscal sostenible que alcance “amplios consensos políticos” realizó la presidenta del Consejo Fiscal Autnónomo (CFA), Paula Benavides.

En el marco del seminario Situación fiscal de Chile: estado actual y desafios futuros, organizado por el CFA y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Benavides recordó que en 2025 el déficit estructural fue de 3,6% del PIB, “y tenemos esta tendencia de persistentes déficit estructurales. Los desvíos respecto de las metas de balance estructural, incluso respecto de las metas modificadas, también han sido crecientes en los últimos años”.

Ante esto, apuntó que “hoy día enfrentamos una situación fiscal que, como Consejo, hemos calificado de estrés fiscal prolongado y que se ha profundizado en los últimos años”.

A juicio de Benavides, esta tendencia “está teniendo impactos claros y perceptibles en el presente”, como por ejemplo el crecimiento de la deuda bruta que hoy se ubica en 41,5% del PIB, a la vez que “los activos del Tesoro Público, que también ha venido disminuyendo paulatinamente, ubicándose en 4,1% del PIB. En específico, dentro de los activos del Tesoro Público está el FEES, que es el que nos permite absorber shocks, y que al cierre del 2025 tiene tan solo un saldo de 1% del PIB”.

“Con las últimas proyecciones disponibles, a mediano plazo, en lo que llamamos el horizonte de la programación financiera, hasta el 2030, vemos que hay nulas holguras fiscales”, indicó la presidenta del CFA.

Por ello, planteó que el país debe retomar “una senda de convergencia fiscal” y “lograr reconstruir nuestros fondos soberanos para fortalecer la capacidad que tenemos como país de enfrentar shocks externos”.

Al respecto, Benavides señaló que es necesario avanza r “en un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal . Y ese esfuerzo consensuado y transversal para materializar una senda de convergencia fiscal que estabilice la deuda por debajo del nivel prudente, y que también nos dé espacio para reconstruir nuestros fondos soberanos, creemos que hoy es una tarea central en el país”.

“La responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas son claves para asegurar y mejorar el bienestar de nuestra población”, comentó Benavides, a la vez que sostuvo que “este esfuerzo que tenemos que realizar como país debe concitar amplios consensos políticos y forjar un elevado nivel de legitimidad social para lograr sostenerse en el tiempo”.

Tras su exposición, se llevó a cabo un panel con los economistas Andrea Repetto, de la Escuela de Gobierno de la UC, Alejando Micco, de la FEN, y Macarena García, de Libertad y Desarrollo.

Según Repetto, a pesar de la institucionalidad fiscal, “nos hacemos los lesos”, pues los ingresos no se han estimado correctamente, “y ese reconocimiento nos falta en la discusión que tenemos hoy día respecto de este proyecto llamado de reconstrucción nacional, que tiene exactamente ese mismo problema y aún así insistimos”.

García, refiriéndose a las necesidad de mayor recaudación fiscal, sostuvo que “ya llevamos diez años subiendo los impuestos y no ha pasado nada, no sé por qué seguir haciendo lo mismo va a cambiar las cosas”.

Por ello, apuntó que otra opción -además de recortar gastos- es el mayor crecimiento económico y “ese no lo hemos explorado”.

Respecto del proyecto de Reconstrucción Nacional, Alejandro Micco señaló que “las mayores incertidumbres son sobre cómo se compensa la baja de impuestos. La baja de impuestos en general son más o menos más ciertas. La baja de primera categoría, la reintegración, el aumento o el gran subsidio al empleo, son gastos que son más o menos más ciertos. El tema viene por la recaudación”.