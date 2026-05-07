Ximena Ossandón (RN): “Chile no va a medir a Kast por mantener un gabinete un largo tiempo, sino por tener a los mejores en él”

El período de instalación del gobierno de José Antonio Kast aún no termina. Esa es la conclusión de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, cuando casi se cumplen dos meses de la administración.

Consciente de las descoordinaciones que ha habido en el Ejecutivo, la diputada y militante de Renovación Nacional desdramatiza la posibilidad de realizar un cambio de gabinete, pide a los ministros alejar al Presidente de la “chimuchina” y llama la atención al Segundo Piso por el rol protagónico que ha tomado Alejandro Irarrázaval.

Kast está próximo a cumplir dos meses en el gobierno. ¿Cuál es su balance?

Hay que ser bien justa: todos los gobiernos tienen una instalación difícil, siempre con una oposición muy bien armada, dispuesta a disparar. Seguimos en instalación: hemos visto cómo se han caído seremías, muchos otros cargos que incluso no están nombrados. Pero no me atrevería a decir que ha sido una instalación con condimentos diferentes a otras.

El Partido Republicano ha criticado el rol de Irarrázaval, el jefe de asesores del Segundo Piso. ¿Lo responsabiliza a él por las descoordinaciones?

El Segundo Piso históricamente ha sido un organismo que se encarga de asesorar al Presidente, no de las cuestiones políticas. Eso siempre ha recaído en el ministro del Interior. Tenemos que sincerar las cosas: si el señor Alejandro Irarrázaval tiene interés y capacidad de ser el ministro del Interior, bueno, que lo vea con el Presidente. Pero no puede existir un “presidente en las sombras” o un “ministro del Interior en las sombras”.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Ve que Irarrázaval juega a ser ministro del Interior?

Así pareciera. Él ha tomado un rol más protagónico. Lo que estamos viendo es que el ministro Alvarado, teniendo todas las capacidades, la experiencia y el apoyo transversal, no está cumpliendo ese rol que, no me cabe duda, haría muy bien.

En el comité político del lunes quedó zanjado que los asuntos políticos los abordaría Alvarado. Pero al día siguiente Irarrázaval se reunió con los parlamentarios de Demócratas. ¿Cómo se lo explica?

Me imagino que Irarrázaval tuvo que haber estado en ese comité...

Estuvo.

Entonces la pregunta es: ¿para qué están los comité políticos? ¿Son vinculantes o no las decisiones que ahí se tomen? Es una pregunta que tiene que responder el Presidente.

¿Ve necesario que Kast intervenga y ordene la casa?

La casa se tiene que ordenar de abajo hacia arriba. Hemos visto a un Presidente que ha perdido tiempo dando explicaciones por roces entre ministros, cosa que nunca ha existido, que yo no recuerdo. Los ministros tienen que arreglar sus problemas entre ellos y ser escuderos del Presidente. Él está para las grandes decisiones, no para las chimuchinas.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Lo que pasó entre Poduje y Quiroz sugiere que no todos en el gabinete lo tienen claro.

Quiroz dio una respuesta bastante moderada. Lo importante es que en adelante esto no vuelva a suceder.

¿Es hora de pensar un cambio de gabinete?

No hay que apegarse a la historia, a esta idea de que “nunca ha existido un cambio de gabinete antes de septiembre”. Esas cosas se tienen que eliminar. El Presidente tiene que hacer los cambios de gabinete cuando él estime pertinente, independiente de que sea al primer, al segundo, al tercer mes. Chile lo va a agradecer. El país no lo va a medir a él por mantener un gabinete un largo tiempo, sino por tener a los mejores en él. Si para eso hay que hacer 500 cambios de gabinete, se hacen, hasta realmente tener a los mejores.

¿Hoy están los mejores?

Eso está por verse. Yo tengo mucha confianza en la totalidad de los ministros, pero todavía no tenemos resultados palpables y sería muy injusto hacer evaluaciones porque el gobierno se autoimpuso un título “de emergencia”, que es una carga muy pesada. Cuando tú miras a la ministra Steinert, dices “un gobierno de emergencia tendría que haber producido resultados inmediatos”. Pero todo el mundo sabe que no se puede resolver el tema de la delincuencia, de la migración ilegal, en 90 días. Independiente de que se haya dicho en campaña, de que haya sido una tremenda promesa.

¿Fue un error que Kast planteara su campaña en esos términos?

No, porque ganaron. La gente creyó en eso. Pero los tiempos de campaña son de campaña y después viene el gobierno.

Pero la gente se desencanta cuando ve que no se cumplen las promesas.

Fue una cosa de campaña y en la campaña resultó. Ahora tenemos que dejar los eslogans y hacernos cargo de encontrar soluciones en los tiempos más acotados posibles.

¿Ve margen para que las ministras Sedini y Steinert enmienden el rumbo? Son las dos más cuestionadas.

Sedini ha sido muy maltratada. Eso no se puede tolerar. Pero la culpa no es de ella, porque se la puso en un cargo donde debería haber tenido mayor experiencia. Yo imagino que el Presidente hoy lo entiende: que si quiere tener una buena vocera o vocero, ella o él tiene que ser parte de las decisiones, para que entienda lo que dice, que no la pillen por sorpresa. Al final, la ministra Sedini no tiene culpa.

¿Porque no estaba preparada?

No tenía la preparación suficiente, que probablemente con el tiempo la va a adquirir, en la medida que el Presidente se lo permita. Para eso tiene que ser partícipe de las grandes decisiones.

¿Y en el caso de Steinert?

Le pusieron el título de “emergencia”, que es muy pesado en seguridad. Los problemas de tal envergadura no se solucionan en poco tiempo.

A raíz de la decisión del Partido De la Gente, ¿cree que el gobierno debe mantener los esfuerzos por llegar a acuerdos con ellos? Demostraron ser poco confiables.

El gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que esta reforma se apruebe transversalmente, ojalá con una gran mayoría. En la Cámara nos faltan solo dos votos, pero no es lo mismo en el Senado. Entonces, ojalá sea con el PS, la DC, cualquier otro. Yo no quiero descartar al PDG, pero ellos no tienen representatividad en el Senado.

¿Ve espacio para que vuelvan a ser parte del acuerdo?

El PDG dijo que el proyecto no cumple sus expectativas, pero no creo que sea serio condicionar la aprobación de un proyecto de esta magnitud con si se te da o no un proyecto que tú buscas, que el descuento del IVA en los medicamentos y los pañales. Ellos lo van a pensar, si verdaderamente son patriotas.