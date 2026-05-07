A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo por la Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Avanza la Copa Sudamericana y llega el turno de O’Higgins, que juega de local y recibe a Sao Paulo en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos.

La Celeste viene de alzarse por 2-0 ante Boston River, mientras que el conjunto brasileño se presenta como líder invicto del Grupo C, tras un reciente empate sin goles con Millonarios.

Cuándo juega O’Higgins vs. Sao Paulo

El partido de O’Higgins contra Sao Paulo es este jueves 7 de mayo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

Dónde ver a O’Higgins vs. Sao Paulo

El partido de O’Higgins contra Sao Paulo se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura online de la Copa Sudamericana va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.