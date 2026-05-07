“Una gran familia”: la tocada de oreja del Barcelona tras la grave crisis que atraviesa el Real Madrid

El Real Madrid vive una verdadera crisis. El tensionado ambiente en el cuadro merengue terminó por explotar durante la jornada de este jueves. Una pelea entre Aurélien Tchouaméni finalizó con el uruguayo en el hospital.

El grave incidente, que fue catalogado como “el más grave jamás vivido en Valdebebas”, ocurrió justo previo a El Clásico ante el Barcelona. Este domingo 10 de mayo, ambos equipos se medirán en el Camp Nou, donde el cuadro culé podría coronarse como campeón de LaLiga en la cara de su archirrival.

En ese sentido, el conjunto blaugrana realizó punzantes publicaciones tras el escándalo vivido en el Real Madrid. Este miércoles publicó una fotografía de algunos de sus futbolistas con un mensaje claro: “Una gran familia”, acompañado de un corazón.

El posteo ocurrió poco después de que se diera a conocer el primer encontró que tuvieron Valverde y Tchouaméni. discusión producto de una falta en el entrenamiento, según informó Marca. Ambos se encararon y empujaron, extendiendo la discusión a los vestuarios. La situación no escaló más, pero sí reflejó el deterioro interno y las tensiones que se viven en el club. Un día después, todo desencadenó en la gran polémica.

One big family 🫶 pic.twitter.com/PeByf2MfKd — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2026

Escándalo en el Real Madrid

Valverde terminó en el hospital acompañado del técnico Álvaro Arbeloa, en un incidente que provocó una reunión de emergencia en el vestuario, que contó con la presencia de José Ángel Sánchez, director general del club.

También generó la intromisión del presidente Florentino Pérez. Según informan en España, el timonel está trabajando para tomar medidas tras la pelea. Por ahora, se abrió un expediente a los dos jugadores, que son el notorio reflejo de la división interna que existe y la crisis que hay al interior del club merengue. Todo indica que ninguno volverá a jugar en lo que queda de temporada.

Por otra parte, el Barcelona respondió con otro mensaje tras lo ocurrido este jueves. Publicó una fotografía de Robert Lewandowski saludando acompañado de un mensaje y un emoji con una cara feliz: “Buenas vibras de cara a El Clásico”.