Perros, parlantes y ladrones a pago: el particular estilo de Mikel Arteta, el DT que tiene en lo más alto al Arsenal

El método de Mikel Arteta tiene a Arsenal en uno de los mejores momentos de su historia. Tras el triunfo sobre Atlético de Madrid, el cuadro inglés volvió a la final de la Champions League después de dos décadas y como puntero en la Premier League. Siete temporadas en el club, que han permitido al profesional de 44 años imponer un peculiar estilo.

En 2024, el diario estadounidense The New York Times daba cuenta de la metodología diferente que persigue el exayudante técnico de Josep Guardiola. Durante una cena con sus jugadores, el entrenador contrató en secreto a un equipo de carteristas profesionales. Expertos en prestidigitación que tenían la tarea de ir de mesa en mesa, robando teléfonos y carteras a los desprevenidos miembros del primer equipo.

Al finalizar la comida, Arteta se puso de pie y pidió al equipo que vaciara sus bolsillos. A varios jugadores les faltaban objetos de valor. La idea era enseñarles la importancia de estar siempre listos, alerta y preparados.

Este tipo de pensamiento innovador es el típico sello de Arteta, quien ve cada ocasión como una oportunidad para aprender y desarrollarse. Su influencia es evidente en todos los aspectos del cuadro capitalino, un equipo construido según sus especificaciones y en un club moldeado en torno a su espíritu competitivo. Su obsesión por competir ha sido contagiosa, mentalidad que se ha extendido por todo el club.

Una metodología que incluye otras innovaciones poco ortodoxas, lejos de las típicas lecciones de fútbol y estrategia. Uno de los últimos ejercicios incorporados obliga a los jugadores a mantener varios bolígrafos en equilibrio mientras controlan un balón con los pies.

Este tipo de estímulos forman parte de una filosofía característica en el trabajo del técnico español. Situación que pretende de evitar que los futbolistas entren en piloto automático. En otras tácticas, por ejemplo, el cuerpo técnico introduce balones de distintos tamaños para provocar reacciones inesperadas. Una forma de mantener la mente alerta, forzando decisiones rápidas y una lectura constante del juego.

Métodos que rota constantemente para no hacer de la preparación una rutina permanente. El año pasado, por ejemplo. Colocó varios altavoces en el campo de entrenamiento e hizo calentar a la plantilla a ritmo de samba. Mismo parlantes que utilizó antes de un partido ante Liverpool, donde reprodujo la canción You’ll Never Walk Alone para acostumbrar a sus pupilos al ambiente de Anfield Road, la casa de los Reds.

En otra ocasión, el hispano llevó al entreno un perro que se llama Win (victoria en inglés). De acuerdo con el diario The Times, Arteta produjo ese encuentro ya que las investigaciones muestran que acariciar a un perro puede ser calmante y reducir los niveles de estrés.

Cambio estructural

El técnico del Arsenal está en su séptima temporada completa al frente de los Gunners. Periodo en el que la transformación desde que asumió el cargo en 2019 ha sido espectacular. Si bien el Arsenal adopta un enfoque colaborativo en su liderazgo, ninguna figura ha tenido un impacto mayor que el joven adiestrador español.

Un Arsenal de autor con el exclusivo sello de Arteta que seguirá bajo su responsabilidad durante algún tiempo, ya que hace dos temporadas el técnico de 44 años acordó un nuevo contrato que lo mantendrá en el club hasta 2027.

Cuando Arteta llegó al club en 2019, inicialmente se le otorgó el título de entrenador principal. Tras la salida del director de fútbol, ​​el exdirectivo de Barcelona Raúl Sanllehi, en agosto de 2020, el hispano amplió sus funciones como técnico del primer equipo con atribuciones en la dirección deportiva de los londinenses.

Con la llegada del exjugador de Everton de Liverpool se inicia un nuevo ciclo en la institución, en busca de la jerarquía del Arsenal que había perdido en constante cambio desde la marcha de Arsène Wenger, en 2018. El ascenso de Arteta supuso una declaración significativa para el club y los hinchas: consolidó su poder y lo situó en el centro de los asuntos futbolísticos del club.

Proceso de evolución que ha continuado desde ese entonces. Pero el DT no ha liderado esta reconstrucción en solitario, en el verano de 2020, Tim Lewis se unió a la junta directiva. Lewis, quien ahora funge como vicepresidente, ha sido un firme defensor de Arteta y el nexo de unión entre el entrenador y los propietarios de la sociedad. La confianza de la directiva en Arteta le permitió superar el difícil invierno de 2020 y su paciencia se ha visto recompensada. Tanto que ahora logran la segunda final de Champions League en su historia, después de eliminar al Atlético de Madrid.

Portazo a Alexis

En medio de este renacer del club más popular de Londres, una de sus figuras históricas pretendió una segunda parte. A mediados del año pasado, Alexis Sánchez coqueteó con la posibilidad de un regreso en el lugar donde fue ídolo en casi cuatro temporadas, etapa que coincidió con el peak de su carrera.

En junio de 2025, cuando su partida de Udinese estaba más que clara, el tocopillano utilizó sus redes sociales para manifestar su deseo de regresar a Inglaterra después de postear uno de los goles del nortino que subió la cuenta oficial de los Gunners con la leyenda: “Alexis en su mejor momento”. Elogio al que el chileno no dudó en contestar: “Volver, Premier League”.

Incluso, el futbolista fue un poco más allá. De acuerdo con información obtenida en ese esntonces por El Deportivo, el Niño Maravilla se contactó con el argentino Gabriel Heinze, ayudante técnico de Mikel Arteta, para que fuera el nexo de esa ansiada vuelta.

No era la primera vez. En junio de 2023, se le planteó directamente al técnico hispano la posibilidad de que Sánchez volviera. Arteta, quien fue compañero del chileno en el club, estaba consciente de que el jugador estaba dispuesto a realizar todos los esfuerzos posibles para que así ocurriera. Sin embargo, el DT español fue lo suficientemente claro para establecer que no lo contemplaba dentro del proyecto, en ambas ocasiones.